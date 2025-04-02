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Квартиры с бассейном в Лежа (область), Албания

Шенгини
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Шенгини, Албания
Квартира 3 комнаты
Шенгини, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3
В продаже квартира 2+1 в новом современном доме на первой линии в городе Шэнджин. В квартире…
$142,438
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Шенгини, Албания
Квартира 3 комнаты
Шенгини, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 4
В продаже квартира 2+1 с видом на море в новом современном доме на первой линии в городе Шэн…
$178,047
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
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Типы недвижимости в Лежа (область)

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Лежа (область), Албания

с видом на море
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