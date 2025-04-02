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Квартиры с видом на море в Лежа (область), Албания

Шенгини
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Шенгини, Албания
Квартира 3 комнаты
Шенгини, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Шеджинь, 2+1 на первой линии.  Общая площадь 70 м2 по сертификату, 3 этаж с лифтом. Готов…
$103,007
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Пентхаус 3 комнаты с балконом, с лифтом, с видом на море в Шенгини, Албания
Пентхаус 3 комнаты с балконом, с лифтом, с видом на море
Шенгини, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 8
Шеджинь, первая линия, 2+1+2 с терассой и нереальным видом на море. Общая площадь 136 м2, и …
$317,789
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
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Квартира 3 комнаты в Шенгини, Албания
Квартира 3 комнаты
Шенгини, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 4
В продаже квартира 2+1 с видом на море в новом современном доме на первой линии в городе Шэн…
$178,047
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Агентство
CACTUS | Real Estate
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Типы недвижимости в Лежа (область)

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