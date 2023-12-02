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Жильё в Лежа (область), Албания

Шенгини
4
4 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Шенгини, Албания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Шенгини, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 8
Шеджинь, первая линия, 2+1+2 с терассой и нереальным видом на море. Общая площадь 136 м2, и …
€290,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Шенгини, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Шенгини, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6
Шеджинь, 1+1 на первой линии.  Общая площадь 74 м2 по сертификату, 6 этаж с лифтом. Готов…
€60,800
в месяц
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Шенгини, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Шенгини, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Шеджинь, 1+1 на первой линии.  Общая площадь 52м2 по сертификату, 2 этаж с лифтом. Готовы…
€72,000
в месяц
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Шенгини, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Шенгини, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Шеджинь, 2+1 на первой линии.  Общая площадь 70 м2 по сертификату, 3 этаж с лифтом. Готов…
€94,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский

Типы недвижимости в Лежа (область)

квартиры

Параметры недвижимости в Лежа (область), Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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