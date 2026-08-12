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Жилье в Леже (области), Албания

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Лежа
66
Шенгини
63
Мирдита
7
74 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 7/11
Квартира 1+1 в Кунь-Шанине на продажу!В районе Куне-Шан мы предлагаем квартиру 1+1 меблирова…
$114,428
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6
Квартира расположена на 6-м этаже нового здания с лифтом и 2-й линией к морю в Куне, Шэнджин…
Цена по запросу
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AFS Real Estate Management
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 11/11
The apartment is located in one of the new buildings on the beach of Shengjin. On the 11th …
$137,436
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/6
Квартира расположена на втором жилом этаже, с чистой площадью 71,03 м2, общей площадью 80,27…
$116,607
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Century 21 Oksford
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Квартира 2 комнаты в Fan, Албания
Квартира 2 комнаты
Fan, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
🏡#ПРОДАЖА Квартиры 1+1 у моря в Шенджин |Албания 🏖Предлагается  квартира в курортном горо…
$123,095
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Grinchenko Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 8/12
АПАРТАМЕНТ 1+1 ПРОДАЖА С СИА ВИДЕО Продается квартира 1+1 с прекрасным видом на море, распо…
$107,745
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Century 21 Oksford
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Квартира 1 спальня в Лежа, Албания
Квартира 1 спальня
Лежа, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/10
Квартира расположена на втором жилом этаже, с чистой площадью 62,03 м2, общей площадью 71,34…
$136,882
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Century 21 Oksford
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Квартира расположена на 3-м этаже нового многоквартирного дома, который строится в Шэньцзине…
$92,460
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AFS Real Estate Management
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Пентхаус 5 комнат в Fan, Албания
Пентхаус 5 комнат
Fan, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 253 м²
Этаж 7/7
Квартира расположена на седьмом жилом этаже, с чистой площадью 142,7 м2 и общей площадью 252…
$390,716
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Century 21 Oksford
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5
В продаже квартира 1+1 с балконом в городе Shengjin внутри отеля Wilson. Находится в качеств…
$97,682
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CACTUS | Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Fan, Албания
Квартира 3 комнаты
Fan, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
🏡 #ПРОДАЖА квартиры 2+1 | Шенджин, Албания | 100 м до моря   Просторная квартира в гор…
$183,817
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Grinchenko Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 6
В продаже квартира 2+1 с двумя балконами и видом на море в городе Shengjin. Находится в ново…
$183,871
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CACTUS | Real Estate
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Gryke lume, Албания
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Gryke lume, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Эксклюзивная продажа меблированного дуплекса 2+1+2 в районе Талес Предлагается к продаже …
$164,642
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Century 21 Oksford
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5
В продаже двухуровневая квартира 1+1 с видом на море в городе Shengjin в 50 метрах от пляжа.…
$163,211
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Студия 1 комната в Лежа, Албания
Студия 1 комната
Лежа, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5
В продаже квартира студия с балконом в городе Shengjin в 20 метрах от пляжа. Находится в кач…
$74,187
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 5/7
Apartment 2+1 for sale in Shengjin, only 50 m from the sea! The apartment is located on the…
$180,530
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Пентхаус в Лежа, Албания
Пентхаус
Лежа, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Этаж 10/10
Пентхаус-апартмент 3+1 для продажи в ШенджинеКвартира расположена на десятом жилом этаже, с …
Цена по запросу
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Century 21 Oksford
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 10/12
Квартира расположена на 10 этаже нового 12-этажного здания с лифтом в Шэньцзине. Недвижимост…
$124,202
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AFS Real Estate Management
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Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 5/5
В продаже роскошные апартаменты 2+1 с балконом в городе Shengjin на последнем 5 этаже отеля …
$189,502
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 11
В продаже квартира 1+1 с балконом в городе Shengjin районе Rana e Hedhun. Находится в новом …
$148,373
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
🏡#ПРОДАЖА  Квартира у моря в #Шенджин | #Албания   Предлагается  квартира в курортн…
$99,646
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Grinchenko Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/12
Апартамент 1+1+ ТЕРРАЦИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ШЕНГЖИНЕ Новый жилой комплекс - качество, которое вы …
$134,554
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Century 21 Oksford
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 7/11
Apartment 1+1 in Kune-Shengjin for sale! In the Kune-Shengjin area, we offer a furnished 1+…
$115,306
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5
В продаже квартира 1+1 в городе Shengjin в 50 метрах от пляжа. В квартире балкон с видом на …
$150,462
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
В продаже квартира 1+1 в городе Shengjin в 50 метрах от пляжа. В квартире балкон с видом на …
$104,143
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Квартира 3 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 3 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 7/10
Продажа 2+1 с видом на море, Шенджин Квартира расположена на седьмом жилом этаже, с чистой п…
$141,191
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Century 21 Oksford
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
В продаже квартира 1+1 с балконом в городе Shengjin. Находится в новом качественном доме на …
$104,868
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Квартира 2 спальни в Лежа, Албания
Квартира 2 спальни
Лежа, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 7/7
Продажа 2+1 с видом на море, Шенджин120 500 €Квартира расположена на 7-м жилом этажеЧистая п…
$140,247
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Квартира 2 комнаты в Лежа, Албания
Квартира 2 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 5
В продаже двухуровневая квартира 1+1 с видом на море в городе Shengjin в 50 метрах от пляжа.…
$170,744
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Пентхаус 5 комнат в Лежа, Албания
Пентхаус 5 комнат
Лежа, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 10/10
Пентхаус-апартмент 3+1 для продажи в Шенджине Квартира расположена на десятом жилом этаже, с…
$355,814
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Century 21 Oksford
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Типы недвижимости в Леже (области)

квартиры

Параметры недвижимости в Леже (области), Албания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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