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Долгосрочная аренда вилл в Центральной Албании, Албания

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2 объекта найдено
3-STOREY VILLA – 150M FROM THE SEA, – FOR RENT (Roy116403) в Golem, Албания
3-STOREY VILLA – 150M FROM THE SEA, – FOR RENT (Roy116403)
Golem, Албания
Число комнат 1
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Полностью меблированная 3-этажная вилла в аренду, расположенная в тихом и ухоженном комплекс…
$2,393
в месяц
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Агентство
Century 21 Eon
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For Rent: Villa in Sauk, Tirana в Тирана, Албания
For Rent: Villa in Sauk, Tirana
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
For Rent: Villa in Sauk, Tirana 📍 Location: Sauk 🏠 Type: Individual Villa (5+1+3) 🚗 Priva…
Цена по запросу
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