Долгосрочная аренда вилл в Тиране, Албания

9 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Тирана, Албания
Вилла 6 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
In one of the most sought-after areas for business and residence at the Olympic Park and the…
$3,261
в месяц
Вилла 7 комнат в Тирана, Албания
Вилла 7 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Этаж 2/2
Two-story villa for rent near Mangalem Organized on two floors First floor: living room and…
$1,747
в месяц
Вилла 5 комнат в Тирана, Албания
Вилла 5 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Этаж 3/3
The villa is located in a quiet area near the Halili Complex. The villa is a three-storey bu…
$2,912
в месяц
Вилла 4 комнаты в Тирана, Албания
Вилла 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/3
Apartment 3+1+2 with veranda for rent On the 3rd floor of a villa, in a very quiet area and …
$967
в месяц
For Rent: Villa in Sauk, Tirana в Тирана, Албания
For Rent: Villa in Sauk, Tirana
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
For Rent: Villa in Sauk, Tirana 📍 Location: Sauk 🏠 Type: Individual Villa (5+1+3) 🚗 Priva…
Цена по запросу
Вилла 4 комнаты в Тирана, Албания
Вилла 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/3
Villa for rent in Selite - Yard area: 300 m2 - Construction area: 350 m2 - 3-story structure…
$2,329
в месяц
Вилла 4 комнаты в Тирана, Албания
Вилла 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 3/3
This villa is offered for rent in a well-known area with villas and very family friendly. Th…
$1,747
в месяц
Вилла 18 комнат в Тирана, Албания
Вилла 18 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 18
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
The villa is located on the edge of the road on Durres Road, making it very favorable for va…
$5,241
в месяц
Вилла 10 комнат в Тирана, Албания
Вилла 10 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж 2/2
We offer private villas for rent near the American embassy, on Elbasan Street. The building …
$10,482
в месяц
