Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Farke
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Farke, Албания

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 4 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Всего в 150 метрах от новой пешеходной зоны озера Фарка, эта вилла расположена в очень тихой…
$3,502
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Realting.com
Перейти