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СММ Investment Consulting Group

Черногория, Будва
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
На платформе
На платформе
5 лет 6 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Čeština, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.cmm-montenegro.com
Время работы
Закрыто сейчас
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Об агентстве

Компания была основана в результате слияния группы компаний с наиболее опытными специалистами на рынке недвижимости, туризма, инвестиционного консалтинга в Черногории. Сегодня Группа специализируется в продаже, покупке, аренде объектов недвижимости в Черногории, туризме, большом спектре сервисного обслуживания этих направлений, а также инвестиционном консалтинге. Имея большой опыт, компания сегодня реализует его и в виде собственных девелоперских проектов. Главный приоритет работы CMM - глубокое и всестороннее понимание потребностей клиента и его предпочтений, что вместе с нашим богатым инвестиционным опытом, позволяет клиенту чувствовать себя защищенным и уверенным. Компания CMM Investment Consulting Group является уникальной черногорской компанией, которая за 19 лет своей работы стала компанией полного цикла: от создания идеи и концепции объекта недвижимости, до его строительства и реализации.

Услуги

Наша компания, заботясь о своих клиентах, оказывает полный спектр сопроводительного сервиса: Услуги по юридическому оформлению сделки Услуги по сервисному обслуживанию приобретенной недвижимости Туристические услуги и организация отдыха Услуги по аренде яхт, автомобилей Услуги по инвестиционному консалтингу Услуги по бизнес консалтингу

Наши партнеры
1 агент
Квартиры
Смотреть все 274 объекта
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва
Количество спален 2
Продается: двухкомнатная квартира площадью 68 м2 в новом жилом комплексе в Госпоштине, Будва…
$599,735
Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор
Количество спален 2
Уютная квартира Seafront в Бигово — с террасой и потрясающим видом на море Продается/аренд…
$255,363
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела
Количество спален 1
Представляем квартиры на продажу в новом комплексе в Герцег-Нови, где теперь доступен ограни…
$170,043
Квартира 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни
Сутоморе
Количество спален 3
Продаются квартиры в малоквартирном доме в Сутоморе, недалеко от города Бар. Площадь квартир…
$195,305
Дома
Смотреть все 156 объектов
Дом 7 спален в Доброта, Черногория
Дом 7 спален
Доброта
Количество спален 7
Дом с потрясающим видом на море в Доброте. Площадь дома составляет 250 м2, а площадь участк…
Цена по запросу
Дом 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 5 спален
Херцег-Нови
Количество спален 5
Продается трехэтажный дом в Герцег-Нови, Топла. Дом каскадного типа с террасой с видом на го…
$430,136
Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин
Количество спален 3
Добро пожаловать в виллы Липово — частные альпийские дома в самом сердце Черногории Распол…
$625,164
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва
Количество спален 4
Роскошная вилла на продажу в эксклюзивном районе Свети Стефан, недалеко от центра города Буд…
$1,05 млн
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 49 объектов
Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва
Количество спален 8
Мини-отель на Язе в 50 метрах от моря. Площадь жилого дома составляет 400 м2, а площадь уча…
$4,07 млн
Коммерческое помещение в Бечичи, Черногория
Коммерческое помещение
Бечичи
Коммерческая недвижимость у моря в новом жилом комплексе Просторные коммерческие помещения…
$1,81 млн
Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва
Количество спален 12
Этот очаровательный семейный мини-отель предлагает прекрасную возможность для инвестиций. От…
$1,28 млн
Отель в Бар, Черногория
Отель
Бар
Количество спален 4
Продается мини-отель в Сутоморе, община Бар. Общая площадь дома составляет 430 м2, он распол…
$2,33 млн
Земельные участки
Смотреть все 133 объекта
Участок земли в Кавач, Черногория
Участок земли
Кавач
Редкая возможность приобрести просторный урбанизированный земельный участок в престижном рай…
$493,624
Участок земли в Баошичи, Черногория
Участок земли
Баошичи
Урбанизированный участок земли для продажи общей площадью 1267 м2, состоящий из двух кадастр…
$220,679
Участок земли в Kamenovo, Черногория
Участок земли
Kamenovo
Предлагаем вам урбанизированный участок площадью 322 м2, расположенный недалеко от Будвы с п…
$180,192
Участок земли в Херцег-Нови, Черногория
Участок земли
Херцег-Нови
Этот участок площадью 1362 м2 поставляется с городскими техническими условиями (УТУ), позвол…
$208,093
Наши агенты в Черногории
Anton CMM
Anton CMM
612 объектов
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