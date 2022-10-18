СММ Investment Consulting Group

Об агентстве

Компания была основана в результате слияния группы компаний с наиболее опытными специалистами на рынке недвижимости, туризма, инвестиционного консалтинга в Черногории. Сегодня Группа специализируется в продаже, покупке, аренде объектов недвижимости в Черногории, туризме, большом спектре сервисного обслуживания этих направлений, а также инвестиционном консалтинге. Имея большой опыт, компания сегодня реализует его и в виде собственных девелоперских проектов. Главный приоритет работы CMM - глубокое и всестороннее понимание потребностей клиента и его предпочтений, что вместе с нашим богатым инвестиционным опытом, позволяет клиенту чувствовать себя защищенным и уверенным. Компания CMM Investment Consulting Group является уникальной черногорской компанией, которая за 19 лет своей работы стала компанией полного цикла: от создания идеи и концепции объекта недвижимости, до его строительства и реализации.