Вам все чаще снится вилла с панорамным видом на море или дом, возвышающийся над древним городом? Закрывая глаза, вы представляете, как вдыхаете морской воздух и улыбаетесь от одной только мысли о ярком солнце круглый год? Хотите жить в стране неземных красот, добрых людей и тепла? Это все о жизни в великолепной Черногории!

В 2022 году как никогда актуальна смена места жительства, покупка жилья за рубежом и инвестирование в него! При выборе возможных направлений для переезда Черногория выделяется не только приятной ценой на недвижимость, но и лайфстайлом, который предлагает страна. Побывав здесь раз, вы не захотите больше покидать ее! Это не удивительно! Черногория — рай для тех, кто хочет почувствовать вкус жизни. Расположенное на юго-востоке Европы государство имеет более 100 пляжей на любой вкус, местные магазины и рестораны с хорошим сервисом открыты допоздна, а продукты здесь исключительно натуральные и самые вкусные! О природной красоте Черногории говорить можно бесконечно! Чистейшее Адриатическое море для водных видов спорта и спокойного отдыха или высокие горы для походов и уединения с природой? Пробуйте все, исследуйте, наслаждайтесь!

А где жить?

Начиная новую жизнь в теплой стране, хочется, чтобы и жилье было соответствующее. Расскажем о новостройках, на которые будет большой спрос в ближайшем будущем в Черногории, а также познакомим вас с их застройщиком — ведущей компанией в сфере недвижимости в Черногории СMM Investment Consulting Group.

СMM Investment Consulting Group — это уникальный международный холдинг, который за 15 лет своей работы стал компанией полного цикла, предоставляя все сервисы, связанные с недвижимостью: от создания идеи и концепции объекта до его строительства и реализации. Проекты компании выделяются на рынке международной недвижимости за счет высокого качества строительства, уникального местоположения, грамотных планировок и развитой внутренней инфраструктуры! Сразу отметим, что объекты мечты разбирают с бешенной скоростью, поэтому советуем не откладывать покупку на потом. Приобретая на ранних стадиях возведения проекта, у инвестора есть возможность выбора лучшего варианта недвижимости по самой привлекательной цене с выгодой до 40%! Покупая сейчас, предложением предусмотрена инвестиционная выгода на перепродажу до 70%!

Pine village

Authentic Resort & Spa concept

Черногория ориентируется на элитную недвижимость и туризм, а также активно привлекает VIP клиентов. На основании спроса и требований большинства туроператоров, которые занимаются только арендой эксклюзивных вилл, разработана концепция комплекса в месте закрытого типа — Pine Village. Это уникальная возможность для тех покупателей, которые хотят заниматься арендой и получать от этого значительный доход. Стоимость вилл данного класса и концепции составляет от 1.000 до 1.600 евро в сутки в зависимости от времени сезона.

Богатая инфраструктура частных вилл включает в себя сауну с прямым выходом в теплый крытый бассейн, переходящий в открытый на частной территории, фитнес и СПА, камин на два этажа, панорамные окна в пол. Концепция открытого пространства и шикарный вид на море и горы — воплощение вашей мечты!

Каждый день, просыпаясь здесь, вы будете чувствовать ваш премиальный статус. Здесь все создано для вашего комфорта, спокойствия и безопасности: консьерж 24/7, вход только для жителей, личная парковка и много зелени вокруг! Для удовольствия и прекрасного времяпровождения в комплексе жильцы смогут насладиться просмотром фильма в кинотеатре под открытым небом, прогулкой по частной территории и йогой под луной!

Комплекс Pine Village выигрывает тем, что находится недалеко от центра, возвышаясь над городом. Отсюда можно увидеть панораму яркой Будвы и открытого бескрайнего моря перед ней. Традиционный черногорский паштровский архитектурный стиль и каменная обработка фасадов свидетельствуют об аутентичности комплекса и его непревзойденной уникальности. Стоимость и концепция объектов не оставят их без внимания покупателей. СMM Investment Consulting Group дает рынку уникальный проект, единственный в своей реализации!

Sunny Side Resort&SPA

Больше такое не построят! Комплекс с сервисом пятизвездочного отеля — единственный в данной локации! Если вас интересует отдых и жизнь поближе к морю, то данный вариант подойдет идеально!

В районе Бечичи близ Будвы действует мораторий на строительство недвижимости. Это значит, что комплекс Sunny Side Resort&Spa является уникальным предложением для покупателей на данный момент. Из-за запрета на строительство возникает нехватка объектов в данной локации. Растет спрос на рынке и в будущем покупка жилья здесь станет проблематичным моментом.

Расположение комплекса наиболее удобно для гостей, стремящихся жить в непосредственной близости до моря и городской инфраструктуры, одновременно находясь в тихом и спокойном месте. В 7 минутах ходьбы от Sunny Side Resort&Spa находится песочно-галечный пляж Бечичи — один из пляжей Черногории, получивший голубой флаг за чистоту моря! Есть широкая набережная для прогулок, отдыха и умиротворения.

Sunny Side Resort&Spa вобрал в себя концепт релакса и спокойствия. Вечером в Бечичи тихо отдыхают люди в уютных ресторанах с национальной кухней, после чего идут любоваться звездным небом на своей террасе.

Черногорский лайфстайл прослеживается в деталях комплекса и богатой инфраструктуре, которой каждый гость будет наслаждаться здесь ежедневно. Итак, несколько основных преимуществ объекта: условия пятизвездочного отеля, круглосуточный консьерж сервис, игровая комната для детей, безопасность и приватность местоположения. Для занятий спортом есть тренажерный зал для силовых и кардио- тренировок с новейшим качественным оборудованием. Отличительными характеристиками служит наличие двух SPA центров на территории! Первый SPA — это сауна и хаммам, второй SPA — сауна, хаммам и массажный кабинет.

Представьте, после тренировки пройти в SPA, расслабиться в хаммаме, нырнуть в бассейн, а потом насладиться массажем и прилечь на кровать с балдахином на своей террасе в лаунж зоне с видом на море и горы, вдохнув морской воздух Черногории, который, кстати, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы и оказывает лечебный эффект.

Говоря о доходности объекта, если вы инвестор и покупаете не для себя, то потенциал аренды благодаря инфраструктуре достаточно высок. Доход от сдачи в аренду рассчитан от 7% до 15% годовых. При желании перепродать данный объект — с этим не возникнет трудностей! В связи с запретом на строительство в данном районе и уникальной концепцией проекта перепродажный потенциал рассчитан на 32% на вложенные средства! Хотя, согласитесь, такое шикарное место под солнцем близ моря хочется оставить себе.

Ключи от данных новостроек у СMM Investment Consulting Group.

Компания также предлагает уникальную недвижимость на продажу и в аренду, удобную и безопасную онлайн-покупку, консультации и полное сопровождение сделки. Персональный менеджер на связи с клиентом до, во время и после сотрудничества. Каждый клиент СMM Investment Consulting Group становится членом премиального клуба CMM VIP Club, что дает привилегии и бонусы в различных локациях Черногории. Мы помогаем с гражданством, ведем юридические дела, а также разрабатываем бизнес-планы для инвестиций в недвижимость, занимаемся девелопментом, дизайном и ремонтом, услугами по управлению отелями и уходом за недвижимостью клиента. Приезжайте в Черногорию, мы организуем ваше пребывание здесь, арендуем авто и проведем экскурсии. Ощутите премиальный образ жизни благодаря нам! Откройте для себя жемчужину Адриатики с СMM Investment Consulting Group!

