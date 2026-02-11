  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. LIghtHouse Property

LIghtHouse Property

Черногория, Будва
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
На платформе
На платформе
3 года 3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Hrvatski
Веб-сайт
Веб-сайт
smartproperty.me/
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Вот перевод раздела «О нас» для сайта:

О нас

Ищете новый дом, выгодное вложение или надёжного партнёра для своих клиентов? Мы здесь, чтобы сделать процесс максимально простым и результативным.

Наши ценности
Наш приоритет — обеспечение исключительного опыта при продаже и покупке недвижимости.

Мы прекрасно знаем Черногорию и рынок недвижимости

Благодаря глубокому пониманию разнообразного рынка недвижимости Черногории, мы специализируемся как на элитных объектах на Адриатическом побережье, так и на выгодных инвестициях в городских районах. Независимо от того, ищете ли вы жильё среднего бюджета или роскошную виллу, наша команда с местным знанием и международным опытом поможет найти именно то, что вам нужно. Мы сопровождаем вас, чтобы вы могли принять максимально информированное решение.

Исключительное обслуживание и индивидуальный подход

Для нас недвижимость — не просто сделка, а важное решение в жизни. Поэтому мы строим отношения с клиентами, а не просто продаём объекты. Нашей задачей является достижение отличных результатов и создание превосходного опыта от начала до конца. Мы внимательно слушаем ваши уникальные потребности — будь вы покупатель впервые, международный инвестор или партнёр-агентство. Каждое взаимодействие настроено таким образом, чтобы вы чувствовали себя информированными, уверенными и поддержанными на каждом шаге.

Консалтинг по инвестициям для разборчивых покупателей

Мы предлагаем услуги стратегического консультирования, направленные на максимизацию долгосрочной стоимости вашей инвестиции. Независимо от того, хотите ли вы жильё в Черногории, ищете прибыльный проект развития или расширяете портфель цифрового кочевника, наша команда обеспечивает экспертное руководство. От анализа рынка до оценки рисков — мы помогаем клиентам оценивать свои варианты, выявлять объекты с потенциалом роста и выстраивать инвестицию для долгосрочного успеха.

Услуги

Наши услуги
Мы предоставляем полный спектр услуг в сфере недвижимости, обеспечивая вам уверенность на протяжении всего процесса покупки или продажи.

  • Подобранный выбор объектов. Наш портфель — тщательно отобранные лучшие предложения Черногории: дома, виллы и поместья, каждый из которых выбран с особой тщательностью.

  • Проверка «due diligence». Мы тщательно проводим юридическую и финансовую проверку, чтобы убедиться в отсутствии обременений и потенциальных проблем.

  • Сопровождение покупки. Мы управляем всеми аспектами процесса: от переговоров до оформления документов.

  • Маркетинг недвижимости для продавцов. Мы позиционируем ваш объект перед подходящей аудиторией, используя профессиональные стратегии продвижения с целью максимизации видимости и цены продажи.

  • Консалтинг по девелоперским проектам. Для тех, кто рассматривает проекты развития, мы предлагаем консультации по выравниванию с рынком, реализации проекта и др.

  • Оценка цены и исследование рынка. Мы проводим подробные оценки, чтобы убедиться, что вы платите правильную цену или получаете справедливую отдачу от своего объекта.

При необходимости могу сделать адаптированный вариант для вашего сайта — с акцентом на русскоязычную аудиторию или с уклоном в инвестиционную привлекательность.

Мои партнеры
1 агентство
Квартиры
Смотреть все 15 объектов
Студия 1 комната в , Черногория
Студия 1 комната
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3
Студия в Будве с видом на горы Уютная студия площадью 34 м² — готова к заселению или сдач…
$104,636
НДС
Квартира 3 комнаты в Пржно, Черногория
Квартира 3 комнаты
Пржно
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
🔥 Светлая квартира 68м2 с двумя спальнями в Пржно 🔥 ✅ Продаётся уютная квартира площадью …
$208,557
НДС
Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
Уютная квартира с панорамным видом на море — Бечичи Идеальный вариант для комфортной жизн…
$110,450
НДС
Квартира 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Квартира 3 комнаты
Donja Lastva
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3/3
Элитная квартира с крышей-террасой, видом на море и бассейном – 98 м² Продается современн…
$739,191
НДС
Дома
Смотреть все 7 объектов
Вилла 4 комнаты в Krimovice, Черногория
Вилла 4 комнаты
Krimovice
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Современная вилла с видом на море по цене квартиры — Кримовица Новый дом с впечатляющей п…
$499,930
НДС
Вилла 5 комнат в Lusticka, Черногория
Вилла 5 комнат
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Современные виллы на полуострове Луштица — Вилла 1 Эти виллы представляют собой уникально…
$1,10 млн
НДС
Вилла 7 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 7 комнат
Свети-Стефан
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Эксклюзивная вилла с видом на море в Близикуће, Свети Стефан Общая информация о недвижимо…
$3,34 млн
НДС
Вилла 5 комнат в Lusticka, Черногория
Вилла 5 комнат
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Современные виллы на полуострове Луштица — Вилла 2 Эти виллы представляют собой уникально…
$1,13 млн
НДС
Наши агенты в Черногории
Milena Boshkovich
Milena Boshkovich
35 объектов
Агентства рядом
Galeo D.O.O.
Черногория, Будва
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 18 Коммерческая недвижимость 3 Земельные участки 6
Наше агентство уже более 15 лет на Черногорском рынке. Когда к нам обращаются люди, желающие купить жильё в Черногории или решить другие вопросы, связанные с покупкой недвижимости, мы ставим для себя задачу не только помочь выбрать лучший дом или квартиру, идеально оформить документы и макс…
Оставить заявку
PRO Silver
Vector Estate Montenegro
Черногория, Будва
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 437 Коммерческая недвижимость 20 Земельные участки 17
Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд пр…
Оставить заявку
PRO Silver
CRASSULA Estate
Черногория, Будва
Год основания компании 2022
Жилая недвижимость 103 Коммерческая недвижимость 3 Долгосрочная аренда 12 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 28
CRASSULA Estate – агентство недвижимости в самом сердце Будвы! Мы готовы помочь вам в поиске идеальной недвижимости для ваших жизненных или инвестиционных потребностей. Наша цель - предоставить вам бесшовный и без стресса опыт. CRASSULA Estate здесь, чтобы направлять вас на каждом шагу. …
Оставить заявку
PRO Silver
MONTBEL D.O.O.
Черногория, Бар
Год основания компании 2015
Жилая недвижимость 599 Коммерческая недвижимость 21 Земельные участки 27
D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас. Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем тол…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
VALUE.ONE
Черногория, Будва
Год основания компании 2011
Новостройки 58 Жилая недвижимость 278 Коммерческая недвижимость 11 Земельные участки 14
Компания VALUE.ONE — это ваш проводник в мир надежных и тщательно отобранных объектов на побережье Адриатики. 🔹 Мы не продаём квадратные метры — мы подбираем решения под ваш стиль жизни и инвестиционные цели. Каждый объект в нашей базе проверен лично. Мы ориентируемся не на количество,…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти