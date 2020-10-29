Сильван-Инвест

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2024

ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНОГО КОМПЛЕКСА VERDANA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА REPORTAGE PROPERTIES, ДУБАЙ.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПЛАТЕ КАЖДОГО ОБЪЕКТА.



КОМПЛЕКС

Комплекс Verdana задуман как живописный зеленый оазис, построенный посреди шумного мегаполиса. Он является частью крупного целевого района эмирата Dubai Investment Park.

Строительство комплекса началось во втором квартале 2022 года, а его передача в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2024 года.



АПАРТАМЕНТЫ ОТ 87.550$



На территории расположен 10-этажный дом с квартирами разного метража.

- апартаменты - от 32 до 35 кв.м.

- однокомнатные квартиры - от 57 до 66 кв.м.

- двухкомнатные квартиры - от 86 до 89 кв.м.

- трехкомнатные квартиры - от 107 до 122 кв.м.

Все квартиры и апартаменты сдаются с готовой внутренней отделкой из высококачественных материалов и оборудованы премиальной сантехникой.



ТАУНХАУСЫ ОТ 172.550$

В проекте представлена малоэтажная застройка – это более 200 таунхаусов.

- однокомнатные Таунхаусы - от 60 до 64 кв.м + внутренний дворик от 2 до 5 соток.

- двухкомнатные Таунхаусы - от 93 до 103 кв.м + внутренний дворик от 4 до 10 соток.

- четырехкомнатные Таунхаусы - от 220 до 250 кв.м + внутренний дворик от 10 до 15 соток.

Все таунхаусы сдаются с готовой внутренней отделкой из высококачественных материалов и оборудованы премиальной сантехникой. Для каждого выделен уютный внутренний дворик! Предусмотрены просторные балконы или террасы, личная парковка, система центрального кондиционирования воздуха, прачечная.



ТЕРРИТОРИЯ КОМПЛЕКСА

На территории предусмотрен ряд удобств и развлечений:



- 2 взрослых и 2 детских бассейна

- современный тренажерный зал с фитнес-зоной

- живописные парки с прогулочными и беговыми дорожками

- детские игровые площадки

- уютные зоны отдыха

- общественный центр с магазинами разной направленности



ЛОКАЦИЯ

Verdana – часть востребованного делового района Dubai Investment Park. DIP задуман как экологичное многофункциональное комьюнити с большим разнообразием жилой и коммерческой недвижимости. Здесь предусмотрены все необходимые объекты инфраструктуры и разнообразные удобства для семейного отдыха и поддержания активного образа жизни. Также здесь есть промышленный сектор с коммерческими объектами, представительствами различных компаний и банков.



-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПЛАТЕ КАЖДОГО ОБЪЕКТА.

-БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

-ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ ПРИ 100% ОПЛАТЕ!

