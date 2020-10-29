Сильван-Инвест
Беларусь, ул. Кульман 35а, каб. 9а, 220013, Минск
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Описание
Основной целью при оказании услуг наша компания ставит быстрое и качественное совершение сделок с недвижимостью. Мы также осуществляем постоянный мониторинг рынка для предоставления клиентам актуальных рекомендаций. В настоящее время агентство обладает обширной базой постоянных клиентов как продавцов (арендодателей), так и покупателей (арендаторов) недвижимости.
Услуги
- Продажа недвижимости;
- Аренда недвижимости.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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