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Сильван-Инвест

Беларусь, ул. Кульман 35а, каб. 9а, 220013, Минск
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Сильван-Инвест
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.silvan7800.by
Описание

Основной целью при оказании услуг наша компания ставит быстрое и качественное совершение сделок с недвижимостью. Мы также осуществляем постоянный мониторинг рынка для предоставления клиентам актуальных рекомендаций. В настоящее время агентство обладает обширной базой постоянных клиентов как продавцов (арендодателей), так и покупателей (арендаторов) недвижимости.

Услуги
  • Продажа недвижимости;
  • Аренда недвижимости.
Новостройки
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Verdana
Verdana
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Сильван-Инвест

ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНОГО КОМПЛЕКСА VERDANA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА REPORTAGE PROPERTIES, ДУБАЙ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПЛАТЕ КАЖДОГО ОБЪЕКТА.

КОМПЛЕКС
Комплекс Verdana задуман как живописный зеленый оазис, построенный посреди шумного мегаполиса. Он является частью крупного целевого района эмирата Dubai Investment Park.
Строительство комплекса началось во втором квартале 2022 года, а его передача в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2024 года.

АПАРТАМЕНТЫ ОТ 87.550$

На территории расположен 10-этажный дом с квартирами разного метража.
- апартаменты - от 32 до 35 кв.м.
- однокомнатные квартиры - от 57 до 66 кв.м.
- двухкомнатные квартиры - от 86 до 89 кв.м.
- трехкомнатные квартиры - от 107 до 122 кв.м.
Все квартиры и апартаменты сдаются с готовой внутренней отделкой из высококачественных материалов и оборудованы премиальной сантехникой.

ТАУНХАУСЫ ОТ 172.550$
В проекте представлена малоэтажная застройка – это более 200 таунхаусов.
- однокомнатные Таунхаусы - от 60 до 64 кв.м + внутренний дворик от 2 до 5 соток.
- двухкомнатные Таунхаусы - от 93 до 103 кв.м + внутренний дворик от 4 до 10 соток.
- четырехкомнатные Таунхаусы - от 220 до 250 кв.м + внутренний дворик от 10 до 15 соток.
Все таунхаусы сдаются с готовой внутренней отделкой из высококачественных материалов и оборудованы премиальной сантехникой. Для каждого выделен уютный внутренний дворик! Предусмотрены просторные балконы или террасы, личная парковка, система центрального кондиционирования воздуха, прачечная.

ТЕРРИТОРИЯ КОМПЛЕКСА
На территории предусмотрен ряд удобств и развлечений:

- 2 взрослых и 2 детских бассейна
- современный тренажерный зал с фитнес-зоной
- живописные парки с прогулочными и беговыми дорожками
- детские игровые площадки
- уютные зоны отдыха
- общественный центр с магазинами разной направленности

ЛОКАЦИЯ
Verdana – часть востребованного делового района Dubai Investment Park. DIP задуман как экологичное многофункциональное комьюнити с большим разнообразием жилой и коммерческой недвижимости. Здесь предусмотрены все необходимые объекты инфраструктуры и разнообразные удобства для семейного отдыха и поддержания активного образа жизни. Также здесь есть промышленный сектор с коммерческими объектами, представительствами различных компаний и банков.

-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПЛАТЕ КАЖДОГО ОБЪЕКТА.
-БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.
-ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ ПРИ 100% ОПЛАТЕ!
 

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В агентстве работают аттестованные специалисты по риэлтерской деятельности, являющиеся профессионалами своего дела с многолетним опытом работы.

Основной принцип работы агентства — индивидуальныподход к каждому клиенту и 100%-ая прозрачность сделок!

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