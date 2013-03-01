Группа компаний «Дианэст» - один из лидеров рынка недвижимости, более 24 лет привлекающий клиентов надежной репутацией и соблюдением стандартов качества. Все сотрудники компании - профессионалы сферы недвижимости, которые помогают клиентам в решении «квартирных вопросов», обеспечивают полный спектр риэлтерских услуг качественно и быстро с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Соблюдают профессиональную этику, стремятся находить взаимопонимание с клиентами, постоянно повышают свою квалификацию, что, в свою очередь, повышает качество оказания риэлтерских услуг и создает достойную репутацию агентства.
Выгодная продажа-покупка-обмен вашего объекта недвижимости; Полное юридическое сопровождение; Кредитная поддержка; Чистота сделки, отсутствие риска и судебный тяжб