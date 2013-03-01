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Дианэст

Беларусь, Минск
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
7 лет 3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.dianest.by
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Об агентстве

Группа компаний «Дианэст» - один из лидеров рынка недвижимости, более 24 лет привлекающий клиентов надежной репутацией и соблюдением стандартов качества. Все сотрудники компании - профессионалы сферы недвижимости, которые помогают клиентам в решении «квартирных вопросов», обеспечивают полный спектр риэлтерских услуг качественно и быстро с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Соблюдают профессиональную этику, стремятся находить взаимопонимание с клиентами, постоянно повышают свою квалификацию, что, в свою очередь, повышает качество оказания риэлтерских услуг и создает достойную репутацию агентства.

Услуги

Выгодная продажа-покупка-обмен вашего объекта недвижимости; Полное юридическое сопровождение; Кредитная поддержка; Чистота сделки, отсутствие риска и судебный тяжб

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 13:39
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 63 объекта
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/9
Продается однокомнатная квартира с ремонтом.  Квартира полностью готова к проживанию,  прода…
$66,500
Квартира 5 комнат в Радошковичи, Беларусь
Квартира 5 комнат
Радошковичи
Число комнат 5
Площадь 89 м²
Этаж 5/6
Продается уютная и светлая двухуровневая5-комнатная квартира в гп Радошковичи!Общая площадь …
$59,900
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 5/10
Продается уютная 2-комнатная квартира в спальном районе Минска, готовая к проживанию.      2…
$88,000
Квартира 2 комнаты в Усяж, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Усяж
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Продается квартира в п. Усяж в жилом состоянии. Квартира в жилом состоянии, но требуется кап…
$18,000
Дома
Смотреть все 42 объекта
Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода
Площадь 78 м²
Уютный, просторный и очень теплый дом из газосиликатных блоков. Общая площадь дома 158,3м.кв…
$75,000
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск
Площадь 73 м²
Продается отличный вариант для семьи: 2-хэтажная 3-хкомнатная квартира. На первом этаже: кух…
$74,900
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет
Площадь 46 м²
Продается небольшая дача в 22 км от МКАД по Мядельскому направлению.  Дом из сруба, внутри б…
$10,700
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет
Площадь 100 м²
Продается дача в садовом товариществе «Колос КГБ РБ» недалеко от п. Колосово, Столбцовский р…
$15,700
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 22 объекта
Коммерческое помещение 200 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 200 м²
Демидовичский сельский Совет
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
Коммерческое помещение 38 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 38 м²
Минск
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
Продается отличный, просторный, кирпичный гараж с подвалом в ГСК «Автомобилист », ул. Новови…
$8,000
Офис 31 м² в Минск, Беларусь
Офис 31 м²
Минск
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/6
Предлагаем вашему вниманию коммерческое помещение, расположенное в центре города по адресу Н…
$31,000
Коммерческое помещение 900 м² в Заславль, Беларусь
Коммерческое помещение 900 м²
Заславль
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Продаётся готовый ликвидный бизнес по промышленной металлообработке с оборудованием и станка…
$600,000
Земельные участки
Смотреть все 10 объектов
Участок земли в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Петришковский сельский Совет
Продается участок в частной собственности недалеко от Петришек. Участок ровный, без построек…
$6,500
Участок земли в Плисский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Плисский сельский Совет
Продается участок между Смолевичами и Жодино под строительство дачи. Имеется бетонная коробк…
$2,000
Участок земли в Межанский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Межанский сельский Совет
Продаётся участок на берегу озера «Ричи» в д.Миколаюнцы Браславского района! Озеро «Ричи» вк…
$57,775
Участок земли в Юньковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Юньковский сельский Совет
Продается дом в деревне, пригодный для круглогодичного проживания либо под дачу. Косметическ…
$25,000
Агентства рядом
Час Пик
Беларусь, Минск
Жилая недвижимость 190 Коммерческая недвижимость 48 Долгосрочная аренда 66 Земельные участки 51
Агентство недвижимости «Час-Пик» – это в первую очередь люди, уважающие и любящую свою работу. Конечно, важно, что коллектив начал формироваться 1995 году и самому бренду Час-Пик уже больше 20 лет. Через многое прошли за эти годы, приобрели неоценимый опыт и знания. Но самым главным отличите…
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ООО "Капитал недвижимости"
Беларусь, Минск
Жилая недвижимость 101 Коммерческая недвижимость 8
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Гарант успеха
Беларусь, Брест
Жилая недвижимость 234 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 6
Агентство недвижимости "Гарант Успеха" основано 25 июля 2006 года. Агентство недвижимости "Гарант Успеха" осуществляет свою деятельность во всех сегментах рынка. Среди них: первичная и регулярная (вторичная) городская недвижимость, коммерческая недвижимость, рынок элитного жилья. Благодаря в…
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Экспресснедвижимость-риэлт
Беларусь, Минск
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 381 Коммерческая недвижимость 18 Долгосрочная аренда 29 Земельные участки 50
ЭКСПРЕСС REALT - это команда профессионалов с большим опытом, занимающихся риэлтерской деятельностью. Мы помогаем нашим клиентам сделать очень важный шаг в жизни - продать или обзавестись жилыми метрами, приобрести земельный участок для строительства своего дома в том самом месте в приг…
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Беларусь, Минск
Жилая недвижимость 2
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