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Domy z basenem na sprzedaż w Turcja

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Stambuł
96
Antalya
186
Alanya
38
Bodrum
6
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144 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
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Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
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Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$500,000
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Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63,340
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2
$809,757
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Ta oszałamiająca willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 385 m2 luksusowej powierzchni m…
$760,330
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Dom 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Położony w malowniczej okolicy Gumusluk, Bodrum, te oddzielne wille oferują doskonałą miesza…
$1,34M
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Dom 6 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 6 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Ta olśniewająca luksusowa willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 450 m2 wyrafinowanej p…
$1,35M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 336 m²
Piętro 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż ULTRA- LUKSURY MANSION Bodrum Turcja broker prowizja bezpłatnie dla nabywc…
$15,02M
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ISB Global Immobilien
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Dom w Mediterranean Region, Turcja
Dom
Mediterranean Region, Turcja
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Jeśli jesteś gotowy kupić willę w Alanya Turcji, ta ekskluzywna kolekcja 18 nowoczesnych dom…
$817,239
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Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niektóre domy imponują. I są też ci, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta lu…
$1,37M
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Agencja
INEST HOMES
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Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Luksusowe wille Detached z prywatnym basenem i Breathtaking Views w pobliżu wybrzeża w Bodru…
$1,04M
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Willa 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Willa 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Luksusowe wille w górach Oba, Alanya. Na budowie: Budowa …
$649,217
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Dom 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Luksusowe kamienne wille z panoramicznymi widokiem na morze w Bodrum GumuslukNestled w prest…
$988,859
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Willa 4 pokoi w Kumluca, Turcja
Willa 4 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z duszą w Karayoz - niebiańskie miejsce do życia i relaksu.Przestronna willa o powierz…
$525,000
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Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Lake View Villas in Prestigual Project with Private Beach in Bodrum AdabukukuAdabuku szczyci…
$679,476
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Dom 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 360 m²
Elegancki 5-Sypialnia Villa z prywatnym basenem i udogodnienia Premier Near Alanya Doświadcz…
$537,043
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Dom 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Dom 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 407 m²
Te luksusowe wille mieszczą się w prestiżowej dzielnicy Jalıkavak, Bodrum, gdzie można podzi…
$2,31M
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Dom 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 680 m²
Elegancki 5-Sypialnia Willa w Bektas - Prywatny basen, Spa i GymDiscover świat luksusu z tą …
$1,75M
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Szeregowiec 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/4
Co dostajesz: Duży duplex ogród układ 4 + 1 o łącznej powierzchni około 170 m2, położony na …
$389,634
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Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Bodrum Villas: Luksusowe życie z inteligentnymi systemami domowymi w GullukEmbark w podróży …
$650,288
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Dom 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 265 m²
Stylowe wille z możliwością obywatelstwa w Bodrum TurkbukuTurkbuku, znany również jako Goltu…
$1,34M
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 366 m²
Ta oszałamiająca willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Tepe, Alanya, oferuje 366 m2 luksusowej…
$1,40M
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Dom 1 pokój w Bodrum, Turcja
Dom 1 pokój
Bodrum, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Luxury Seafront Properties z Private Beach Access w Yalıkavak BosdrumBeach- właściwości fron…
$686,480
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 462 m²
Piętro 1/13
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy premiowej z panoram…
$968,790
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Dom 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Uroczy 3-Sypialnia Villa z widokiem na morze w TepeDiscover ten uroczy 3-pokojowy willa w ma…
$385,270
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Dom 3 pokoi w Foca, Turcja
Dom 3 pokoi
Foca, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Ta ekskluzywna willa znajduje się na spokojnej wyspie sovalye, jedynej zamieszkałej wyspie w…
$3,79M
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Dom 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Invest in Luxury: Wille w Mugla Milas Położony w projekcie podkreślającym naturalne życie w …
$542,880
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Dom 3 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 3 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Stylowa 3-sypialnia Villa z Oszałamiającym widokiem na morze i góry w Tepe, Alanya Willa pos…
$385,270
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Dom 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Dom 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Odkryj te znakomite wille triplex znajduje się zaledwie 2 km od Gurpınar Beach w kwitnącej B…
$1,84M
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Typy nieruchomości w Turcja.

wille
zamki
rezydencje
bungalow
szeregowcy
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Parametry nieruchomości w Turcja

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