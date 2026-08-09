Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Milas
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Milas, Turcja

;
wille
37
48 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Ogrodem i Prywatnym Basenem w Muğla Milas Wolnostojące wille zlokalizow…
$364,174
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Milas, Turcja
Willa 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Systemami Inteligentnego Domu i Ogrodami w Mi…
$870,200
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Domy Wolnostojące z Kamienia z Koncepcją Domu Wiejskiego na Terenie Kompleksu Kemikler w Mug…
$368,684
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom 4 pokoi w Milas, Turcja
Dom 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Systemami Inteligentnego Domu i Ogrodami w Mi…
$653,236
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Wolnostojące Wille z Systemami Inteligentnego Domu w Projekcie Otoczonym Naturą Güllük jest…
$1,05M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Milas, Turcja
Dom 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Zabudowie Bliźniaczej w Projekcie z Bogatymi Udogodnieniami w Mugla Bodrum Te szereg…
$685,360
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Milas, Turcja
Dom 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 1/2
Inteligentne Domy w Pobliżu Natury w Bodrum Adabükü Inteligentne domy zlokalizowane są w Ada…
$352,504
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Milas, Turcja
Willa 6 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnym Basenem Pośród Zieleni w Bodrum, Muğla Region Dörttepe w Bodrum to obszar …
$623,290
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Milas, Turcja
Dom 6 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnym Basenem Pośród Zieleni w Bodrum, Muğla Region Dörttepe w Bodrum to obszar …
$432,840
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Milas, Turcja
Dom 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Wille z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Milas Bozbük Region Bozbük w Muğla Milas, ze swoimi …
$920,548
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Milas, Turcja
Willa 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 267 m²
Wolnostojące Wille z Systemami Inteligentnego Domu w Projekcie Otoczonym Naturą Güllük jest…
$1,64M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Milas, Turcja
Dom 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Wiejskie z Systemem Inteligentnego Domu w Muğla Milas Wiejskie wille położone są w pr…
$531,293
Zostaw prośbę
Willa w Mentes, Turcja
Willa
Mentes, Turcja
Located in the prestigious Bodrum Adabükü area, this exclusive sea-view triplex villa is par…
$1,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 6 pokojów w Meselik, Turcja
Willa 6 pokojów
Meselik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z 4 Sypialniami i 2 Salonami, Blisko Lotniska w Bodrum Meşelik stało się jednym z najb…
$484,259
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Milas, Turcja
Dom 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Jezioro i Przyrodę Zlokalizowane w Pobliżu Lotniska w Bodrum Adabükü Te …
$311,800
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Milas, Turcja
Dom 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Wiejskie z Systemem Inteligentnego Domu w Muğla Milas Wiejskie wille położone są w pr…
$631,838
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Bogazici, Turcja
Willa 6 pokojów
Bogazici, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami i Basenem Infinity na Sprzedaż w Bodrum Wolnostojąca will…
$672,245
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Milas, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Systemem Smart Home w Nagrodzonym Projekcie w Bodrum Adabükü Wille znajdują się w wi…
$2,27M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Milas, Turcja
Dom 6 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Kamienny Dom w Tradycyjnej Wiosce Otoczonej Naturą w Çandır, Milas Çandır to urokliwa wioska…
$216,629
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Milas, Turcja
Dom 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Wiejskie z Systemem Inteligentnego Domu w Muğla Milas Wiejskie wille położone są w pr…
$605,559
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 800 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt willi w kompleksie …
$1,11M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 247 m²
Piętro 1/6
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy premiowej z panoram…
$844,585
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co otrzymasz: Willa 4 + 1 klasa premium z własnym basenem i pano…
$834,570
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Milas, Turcja
Willa 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny kompleks willi z plażami, basenami i centrum spa, Bodrum, Turcja Oferujemy przes…
$3,82M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 704 m²
Piętro 1/11
Co dostajesz: Dwie wille 3 + 1 i 1 + 1 w spokojnej okolicy Kargicak z widokiem na morze. Ob…
$1,32M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Co dostaniesz: Premium willa w budowie 600 metrów od plaży w dzielnicy Kargiczak. Na budowi…
$1,00M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 344 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co otrzymasz: 4 + 1 luksusowe wille z basenem …
$973,665
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 463 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Luksusowe wille nadaje się do ob…
$1,02M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Gulluk, Turcja
Willa 4 pokoi
Gulluk, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 386 m²
Liczba kondygnacji 3
New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey We offer villas with lar…
$1,45M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 387 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co otrzymasz: 4 + 1 luksusowe wille z basenem …
$1,07M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się