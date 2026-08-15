Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Alanya, Turcja

;
wille
354
szeregowcy
35
bliźniaki
8
435 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 3 + 1 na sprzedaż w Alanya, KargydzhakOferujemy na sprzedaż przestronną willę dwupozio…
$369,480
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Alanya-home
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Türkçe
Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 z prywatnym basenem na sprzedaż w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprzedaż przestro…
$496,488
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Alanya-home
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Türkçe
Willa 9 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 9 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 7 + 2Piętro: 1,, 430m ², €2.600,000Ta wspaniała, trzypiętrowa willa, położon…
$2,99M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1,, 175m ², €236000Wejdź w swój wymarzony rekolekcje w czarując…
$271,562
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Willa 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1, 179m ², €330000Witaj w swoim wymarzonym sanktuarium przybrzeżnym, w u…
$379,726
Zostaw prośbę
Dom w Oba, Turcja
Dom
Oba, Turcja
$114,138
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa 5 + 1 z panoramicznym widokiem na morze w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprze…
$529,885
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Alanya-home
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Türkçe
Willa w Incekum, Turcja
Willa
Incekum, Turcja
$186,583
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1
Co masz: Nowoczesny umeblowany willa planowanie 3 + 1 o powierzchni 160 m2, zbudowany w 2022…
$602,672
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 w Kargyjak, Alanya - 520 m2 z prywatnym basenem i ogrodemPrzestronny willa 4 + 1…
$445,217
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Alanya-home
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Türkçe
Bliźniak 4 pokoi w Alanya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/2
$15,58M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Dom 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowana willa na sprzedaż w Alanya, KargicakOferujemy na sprzedaż przestronną dwupiętrową…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa Willa z Widokiem na Morze, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Alanya Alanya to jeden z najch…
$644,603
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 4 + 1Piętro: 1, 200 m ², €765 000Wejdź w świat elegancji i spokoju z tą wspa…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Umeblowana willa z czterema sypialniami z własnym basenem z widokiem na morze, fortecę i gór…
$565,582
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1,, 150m ², €375,000Wejdź w świat elegancji i wyrafinowania z t…
$431,507
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Dom 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
$4,65M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/2
$759,734
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
ТенаВилла, 4 + 1, 345m2, €419000
$482,137
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1,, 170m ², €300,000Doświadcz uwielbienia luksusu mieszkającego…
$345,205
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Oba, Turcja
Willa 9 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 7 + 2Piętro: 1,, 400m ², €865 000Zapraszamy do swojej wymarzonej rezydencji,…
$995,342
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 8 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 6 + 2Piętro: 1,, 250m ², €670000Witamy w wyśmienitej oazie położonej w spoko…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom w Kargicak, Turcja
Dom
Kargicak, Turcja
$1,21M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa 3 + 1 w Kargicak, Alanya 124; Prywatny basen, Panoramiczny widok na morzeOfe…
$334,058
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Alanya-home
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Türkçe
Dom w Alanya, Turcja
Dom
Alanya, Turcja
$1,95M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 4 pokoi w Kesefli, Turcja
Willa 4 pokoi
Kesefli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1,, 220m ², €485000Witamy w nowym sanktuarium w malowniczej dzi…
$558,082
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 648 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa KIWI Sunset 2, możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego!Villa KIWI Sunset…
$3,15M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 6 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
BEKTAŞ VILLA5, LOKALIZACJA BEKTAŞ. JEST 124 km od LOTNISKA ANTALYA, 44 km odLOTNISKO GAZIPAS…
$574,043
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 6 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 5 + 1Piętro: 1, 360m ², €1,200,000Odkryj uosobienie wyrafinowanego życia w A…
$1,38M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Demirtas, Turcja
Willa 5 pokojów
Demirtas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 4 + 1Piętro: 1,, 240m ², €450000Zapraszamy do swojego wymarzonego domu, osza…
$552,329
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się