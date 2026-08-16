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Domy na sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

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Ankara
34
Eskisehir
17
Cankaya
16
Golbasi
14
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67 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 1–3 Sypialni i Krytym Parkingiem w Ankarze, Çankaya Ankara, jako stolica Turcj…
$198,959
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Willa 6 pokojów w Karagozler Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Karagozler Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
$25,58M
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Bliźniak 6 pokojów w Cankaya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 244 m²
Piętro 38/40
Apartamenty z Widokiem na Dolinę w Projekcie Ekologicznym w Çankaya Ankara Ten przyjazny dla…
$859,456
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Bliźniak 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/2
$3,00M
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Willa 9 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 9 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 615 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Jezioro i Oddzielnymi Ogrodami w Gölbaşı, Ankara Wille znajdują się w ro…
$1,84M
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Bliźniak 5 pokojów w Etimesgut, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowe Apartamenty w Stylowym Projekcie w Etimesgut, Ankara Etimesgut, położony na zachodzie A…
$829,381
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TekceTekce
Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 525 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Jezioro i Oddzielnymi Ogrodami w Gölbaşı, Ankara Wille znajdują się w ro…
$1,47M
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 515 m²
Nowe Wille z 7 Sypialniami w Luksusowej Inwestycji w Ankara Gölbaşı Ankara, stolica Turcji, …
$1,47M
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Bliźniak 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Tarasami w Dikmen Öveçler Ankara to jedno z najbardziej rozwiniętych i przyjaz…
$184,607
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Tarasami w Dikmen Öveçler Ankara to jedno z najbardziej rozwiniętych i przyjaz…
$219,780
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Bliźniak 6 pokojów w Etimesgut, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 351 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowe Apartamenty w Stylowym Projekcie w Etimesgut, Ankara Etimesgut, położony na zachodzie A…
$953,152
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 7
Przestronne i Eleganckie Nowe Apartamenty w Küçükesat, Çankaya Stolica Turcji, Ankara, ma st…
$230,191
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Bliźniak 5 pokojów w Odunpazari, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3/3
$177,881
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Willa 5 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 368 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille w Kompleksie z Basenem w Ankarze Gölbaşı Wille znajdują się w Gölbaşı, dosko…
$482,360
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Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 465 m²
Wille z Systemem Smart Home w Kompleksie w Çayyolu, Ankara Ankara, stolica Turcji, jest jedn…
$1,91M
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Bliźniak 6 pokojów w Odunpazari, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 3/3
$3,05M
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Bliźniak 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/3
$4,36M
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Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 540 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowe Domy w Prestiżowej Dzielnicy w Çankaya w Ankarze Jako stolica Turcji, Ankara wyróż…
$628,109
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Willa 5 pokojów w Tepebasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 2/2
$6,69M
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Willa 6 pokojów w Akarca Koyu, Turcja
Willa 6 pokojów
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/2
Co masz: Przestronne * trzypiętrowa willa 5 + 1 * z basenem, otwartym parkingiem i ogrodem. …
$813,069
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 680 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywne Willi w Prestiżowej Lokalizacji w Strzeżonym Kompleksie w İncek, Ankara Gölbaşı …
$1,89M
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Dom 5 pokojów w Cankaya, Turcja
Dom 5 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Wille z Ogrodem Blisko Szkół w Ankarze, Çankaya Ahlatlıbel Ankara jest stolicą …
$492,770
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Apartamenty z Systemem Inteligentnego Domu na Strzeżonym Osiedlu w Ankarze, Turcja Ankara je…
$607,287
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Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Stylowa Willa z Dużym Ogrodem w Ankarze Çayyolu Çankaya jest jedną z największych dzielnic w…
$576,056
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Willa 4 pokoi w Karagozler Mahallesi, Turcja
Willa 4 pokoi
Karagozler Mahallesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
$10,46M
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Willa 6 pokojów w Keskin Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Keskin Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/3
$14,53M
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Bliźniak 4 pokoi w Golbasi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty Inwestycyjne z 2 i 3 Sypialniami w Doskonałej Lokalizacji w Ankara Gölbaşı Apart…
$219,780
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Bliźniak 4 pokoi w Etimesgut, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Etimesgut, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowe Apartamenty w Stylowym Projekcie w Etimesgut, Ankara Etimesgut, położony na zachodzie A…
$449,971
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Dom 5 pokojów w Ovakent, Turcja
Dom 5 pokojów
Ovakent, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 648 m²
Liczba kondygnacji 3
Elitarne wille i nbsp; KIWI Sunset 2, możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego! Wille KIW…
$3,38M
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Willa 7 pokojów w Odunpazari, Turcja
Willa 7 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/3
$8,08M
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Typy nieruchomości w Central Anatolia Region.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Central Anatolia Region, Turcja

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