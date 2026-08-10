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Domy na sprzedaż w Antalya, Turcja

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Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
Kas
65
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1 180 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63,340
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INEST HOMES
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z własnym basenem w chronionym kompleksie z widokiem na morzeKargyjak District - Jasmi…
$346,725
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Alanya-home
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Bliźniak 3 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/3
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Pól Golfowych w Belek, Antalya Apartamenty znajdują …
$189,543
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Dom w Kargicak, Turcja
Dom
Kargicak, Turcja
$1,21M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa 5 + 1 z panoramicznym widokiem na morze w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprze…
$529,885
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Agencja
Alanya-home
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Bliźniak 5 pokojów w Serik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/3
Umeblowany Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie z Basenem w Belek, Antalya B…
$253,943
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Willa w Ishakli, Turcja
Willa
Ishakli, Turcja
$195,382
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 353 m²
Umeblowana Willa Blisko Plaży i Codziennych Udogodnień w Kargıcak, Alanya Słynąca z bogatego…
$443,491
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Willa 4 pokoi w Biyikli, Turcja
Willa 4 pokoi
Biyikli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowany Dom Wolnostojący z Basenem w Döşemealtı, Antalya Dzielnica Kovanlık, położona w o…
$287,639
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Dom 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Dom 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 346 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Kompleksie z Parkingiem Podziemnym i Widokiem na Las w Konyaaltı Ten ekskluzywny kom…
$1,13M
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z Systemem Smart Home, Basenem i Ogrodem na Sprzedaż w Alanyi K…
$1,91M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa 3 + 1 w Kargicak, Alanya 124; Prywatny basen, Panoramiczny widok na morzeOfe…
$334,058
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Agencja
Alanya-home
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Bliźniak 3 pokoi w Aksu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Altıntaş, Antalya Apartamenty na sprzedaż z…
$189,543
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Willa 6 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 6 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa o powierzchni 410 m2 z premium wykończenia z miasta Alanya i 650 metrów od wybrzeża.Ko…
$805,388
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Dom 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Położony w prestiżowym Tepe Mahallesi, te stylowe wille jednoosobowe oferują zapierające dec…
$1,34M
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Dom 3 pokoi w Kepez, Turcja
Dom 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Wille w Zabudowie Bliźniaczej w Kompleksie z Basenem w Antalyi, Kepez Wille znajdują się w d…
$273,913
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Bliźniak 4 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/3
Apartamenty w Kompleksie z Bogatą Infrastrukturą Społeczną w Belek, Antalya Belek jest jedną…
$209,255
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Dom z 5 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Przestronnym Ogrodem w Belek Belek, jedna z najpopu…
$641,441
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Willa w Konyaalti, Turcja
Willa
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Wille przyrodnicze
$1,48M
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Dom 5 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 5 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 580 m²
Ta niezwykła luksusowa willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 580 m2 przestronnego życi…
$2,69M
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Willa z Widokiem na Morze i Potencjałem Inwestycyjnym na Półwyspie Çukurbağ w Kaş…
$1,11M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Piętro 2/2
$14,53M
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 6
$4,07M
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Dom 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Wille z Basenem i Ogrodem w Spokojnej Lokalizacji w Alanyi, Dzielnica Kestel Dzielni…
$559,448
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Dom 4 pokoi w Serik, Turcja
Dom 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Pobliżu Parku Rozrywki Land of Legends w Antalyi …
$215,724
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
CenaVilla, 3 + 1
$362,466
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Wolnostojące Wille z Systemem Inteligentnego Domu w Otoczeniu Natury w Alanyi Bektaş Wolnost…
$2,76M
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Dom 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Wille z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Projekcie w Alanyi w Turcji Alanya wyróżnia się bogatą…
$953,056
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Dom 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Dom 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/2
Domy w cichej i spokojnej okolicy w Antalyi Altinkale Domy w zabudowie bliźniaczej znajdują …
$632,390
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Dom 6 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 6 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta ekspansywna willa z 6 sypialniami w południowej części Kargicaku oferuje luksusowe życie …
$1,64M
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Typy nieruchomości w Antalya.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Antalya, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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