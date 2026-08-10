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Domy na sprzedaż w Manavgat, Turcja

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8 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Manavgat, Turcja
Dom 5 pokojów
Manavgat, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 224 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami Blisko Udogodnień w Manavgat, Antalya Region Evrensek…
$433,927
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Bliźniak 4 pokoi w Manavgat, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Manavgat, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Piętro 9/10
Apartamenty w Kompleksie z Bogatą Infrastrukturą Socjalną w Manavgat Side Side, położone we …
$392,132
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Bliźniak 4 pokoi w Manavgat, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Manavgat, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/3
Apartamenty na Sprzedaż w Centralnej Lokalizacji w Side, Manavgat Side, jedno z najważniejsz…
$223,339
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LDV InvestLDV Invest
Dom 6 pokojów w Manavgat, Turcja
Dom 6 pokojów
Manavgat, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami Blisko Udogodnień w Manavgat, Antalya Region Evrensek…
$451,706
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Bliźniak 4 pokoi w Manavgat, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Manavgat, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/3
Przestronny, Dwupoziomowy Apartament z 3 Sypialniami w Kompleksie w Evrenseki, Manavgat Evre…
$160,357
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Willa 6 pokojów w Manavgat, Turcja
Willa 6 pokojów
Manavgat, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 292 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem i Ogrzewaniem Podłogowym w Centralnej Lokalizacji w Side, Manav…
$832,397
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Dom 3 pokoi w Manavgat, Turcja
Dom 3 pokoi
Manavgat, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 2 Sypialniami i Ogrodem przy Plaży w Örenşehir, Manavgat Położona w Örenşehir, nadmo…
$332,856
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Willa 4 pokoi w Manavgat, Turcja
Willa 4 pokoi
Manavgat, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupoziomowa Willa z 3 Sypialniami, w Odległości Spaceru od Morza w Manavgat, Antalya Położo…
$527,185
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