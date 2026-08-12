Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mieszkania
  4. Dom
  5. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Domy nad jeziorem na sprzedaż w Turcja

;
Stambuł
96
Antalya
186
Alanya
38
Bodrum
6
Pokaż więcej
3 obiekty total found
Willa 11 pokojów w Sur, Turcja
Willa 11 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 11
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
$20,85M
Zostaw prośbę
Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż ULTRA- LUKSURY MANSION Bodrum Turcja broker prowizja bezpłatnie dla nabywc…
$15,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa 1 pokój w Buyukcekmece, Turcja
Willa 1 pokój
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Turcja.

wille
zamki
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się