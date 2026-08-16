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Domy na sprzedaż w Black Sea Region, Turcja

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Corum
12
Trabzon
9
Iyidere
8
Rize
8
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43 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Ortahisar, Turcja
Dom 6 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 491 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Domy w Przestronnym Kompleksie w Trabzon Ortahisar Stylowe domy zlokalizowane są …
$741,469
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Szeregowiec 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/4
Co dostajesz: Duży duplex ogród układ 4 + 1 o łącznej powierzchni około 170 m2, położony na …
$389,634
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Dom 5 pokojów w Karaagac, Turcja
Dom 5 pokojów
Karaagac, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 471 m²
Te oddzielne wille znajdują się w Buyukcekmece, istanbul, w pobliżu pięknego jeziora Buyukce…
$1,40M
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Dom 6 pokojów w Uzunyurt, Turcja
Dom 6 pokojów
Uzunyurt, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Położony w spokojnej okolicy Faralya, na najdalej na wschód od słynnego regionu Fethiye, ta …
$2,57M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 290 m²
Villav
$925,818
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Dom 4 pokoi w Ciftlik, Turcja
Dom 4 pokoi
Ciftlik, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Położony w pobliżu malowniczej plaży Çalıs w Fethiye, Mugla, te luksusowe wille oddzielone ł…
$958,504
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 7 pokojów w Ortahisar, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty z Tarasami w Spokojnej i Komfortowej Okolicy w Trabzon Yalıncak Apartamenty znaj…
$415,269
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Bliźniak 7 pokojów w Osmanbaba, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Osmanbaba, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 8/8
Dwupoziomowy Apartament w Kompleksie Dwóch Bloków w Trabzonie, Akçaabat, Söğütlü Apartament …
$356,275
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Dom 4 pokoi w Bogazici, Turcja
Dom 4 pokoi
Bogazici, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Te luksusowe wille, zabudowane w spokojnym i malowniczym Adabuku, są częścią zdobywającego n…
$2,28M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 6
In Göcek, luxury is not ostentatious.Location is valued here. Air. View. This villa is locat…
$796,341
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Dom 3 pokoi w Ciftlik, Turcja
Dom 3 pokoi
Ciftlik, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Położony w spokojnej dzielnicy Quiftlik Fethiye, te odosobnione wille oferują spokojny styl …
$933,987
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Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Specjalnie Zaprojektowane Domy z Instalacjami Gazu Ziemnego w Yalıncak Trabzon Dwupoziomowe …
$733,372
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Dom 6 pokojów w Uzunyurt, Turcja
Dom 6 pokojów
Uzunyurt, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 420 m²
Położony w południowo-zachodnim regionie Turcji, Fethiye jest klejnotem Mugla, ciągnąc milio…
$1,33M
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Dom w Bektas, Turcja
Dom
Bektas, Turcja
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Dla tych, którzy szukają ekskluzywnego stylu życia w jednym z najbardziej pożądanych miast n…
$1,58M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Faralya — it's not about the resort.It's about the heights. About silence. About space. The …
$515,616
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Dom 7 pokojów w Omerli, Turcja
Dom 7 pokojów
Omerli, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 538 m²
Te półwyseparowane wille znajdują się w spokojnej dzielnicy Çekmekoy po Anatolijskiej stroni…
$1,86M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż znajduje się willa w budowie, znajduje się 30 minut od centrum Fethiye, 25 minut…
$332,286
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Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille Otoczone Naturą, Zlokalizowane w Odległości Spaceru od Głównej Drogi w Tr…
$950,839
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Willa 6 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 6 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Eleganckie i Przestronne Wille w Projekcie w Ortahisar Trabzon Wille znajdują się w dzielnic…
$345,865
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Bliźniak 7 pokojów w Akcaabat, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Akcaabat, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 17/17
Przestronny, Dwupoziomowy Apartament w Kompleksie Panorama 61 w Trabzonie-Akçaabat Ten elega…
$356,275
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Modern 4+1 villa with pool in Yanıklar, Fethiye - suitable for Turkish citizenship A new two…
$532,650
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Dom 3 pokoi w Bogazici, Turcja
Dom 3 pokoi
Bogazici, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Adabuku, malownicza osada w Bodrum, oferuje wspaniałą mieszankę niebieskich zatok, bujnych l…
$1,10M
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Willa 5 pokojów w Arsin, Turcja
Willa 5 pokojów
Arsin, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Wille z 4 Sypialniami i Przestronnym Terenem zZielonym w Trabzonie, Arsin Region Cudibey w A…
$451,128
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Willa 7 pokojów w Atakum, Turcja
Willa 7 pokojów
Atakum, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 346 m²
Liczba kondygnacji 3
$27,90M
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Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Wille w okolicy Payallar z możli…
$1,72M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$503,471
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Dom 6 pokojów w Kumkoy, Turcja
Dom 6 pokojów
Kumkoy, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Ta stylowa willa znajduje się po europejskiej stronie istanbulu, w jednej z najbardziej pres…
$1,35M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 210 m²
A wonderful villa with stunning mountain views, located in Fethiye, is available for sale. T…
$641,656
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Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy Premium 200 metrów …
$756,395
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Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Co dostajesz: przestronna willa 3 + 1 o powierzchni 180 m2, w pełni umeblowany dom, prywatny…
$490,275
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Typy nieruchomości w Black Sea Region.

wille
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Black Sea Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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