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Domy na sprzedaż w Kepez, Turcja

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27 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63 340
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Szeregowiec 2 pokoi w Kepez, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 8
Kompleks, ukończony w 2023 roku, znajduje się w dzielnicy Göksu w Antalya / Kepez. To jest 9…
$105 259
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Dom 3 pokoi w Kepez, Turcja
Dom 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Wille w Zabudowie Bliźniaczej w Kompleksie z Basenem w Antalyi, Kepez Wille znajdują się w d…
$270 842
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Szeregowiec 2 pokoi w Kepez, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
Kompleks ukończony w 2025 roku znajduje się w regionie Antalya / Kepez. Kompleks obejmuje po…
$70 173
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Willa 3 pokoi w Kepez, Turcja
Willa 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
$220 054
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Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami, Kuchnią Otwartą i Oddzielną w Kepez Çamlıbel, położ…
$148 262
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Bliźniak 4 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/2
$4,94M
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Bliźniak 3 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania w Centralnej Lokalizacji, w Odległości Spaceru od Tramwaju Kepez, jedna z central…
$135 421
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Szeregowiec 3 pokoi w Kepez, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Pobliżu Udogodnień Socjalnych w Kepez Altınova z Łatwym Dostępem do Transportu Publi…
$234 652
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Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Dzielnicy Çankaya, Kepez, Antalya Apartamenty zna…
$807 555
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Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
$4,20M
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Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 3/3
$3,89M
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Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 2/2
$5,93M
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Bliźniak 4 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 3
Dwupoziomowy Apartament z 3 Sypialniami na Sprzedaż Blisko Szpitala Miejskiego w Antalyi w K…
$161 104
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Willa 5 pokojów w Kepez, Turcja
Willa 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Wille z Widokiem na Morze, Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kompleksie w Kepez Wille znajduj…
$2,32M
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Bliźniak 3 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Systemie Ratalnym, 250 m od Autostrady D-400 w Kepez, Antalya Miesz…
$140 154
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Bliźniak 3 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty w Antalyi Kepez, Blisko Lotniska i Centrów Handlowych Dzielnica Kepez w Antalyi …
$302 362
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Willa 5 pokojów w Kepez, Turcja
Willa 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
$19,87M
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Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/3
$6,45M
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Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 3
$7,21M
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Dom 2 pokoi w Kepez, Turcja
Dom 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/7
$6,10M
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Bliźniak 4 pokoi w Kepez, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Apartamenty w Kepez, Dzielnica Fevzi Çakmak, 800 Metrów od Szpitala i Przystanku Tramwajoweg…
$149 878
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Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 4/5
$4,60M
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Szeregowiec 3 pokoi w Kepez, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks, który został ukończony w trzecim kwartale 2025 roku, znajduje się w Antalya / Kepe…
$88 735
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Szeregowiec 3 pokoi w Kepez, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartament znajduje się w dzielnicy Kepez / Çamlıbel na parterze trzypiętrowego budynku ukoń…
$75 564
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Szeregowiec 3 pokoi w Kepez, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 5
Kompleks został zbudowany w 2024 roku w regionie Antalya / Kepez. Kompleks składa się w sumi…
$121 922
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Szeregowiec 3 pokoi w Kepez, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Ukończony pod koniec 2024 roku, budynek znajduje się w Antalya / Kepez. Obiekt oddalony jest…
$75 564
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