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Domy na sprzedaż w Fatih, Turcja

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wille
93
115 obiektów total found
Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Ogrody linii brzegowej
$926,281
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Domy Petunia Villas
$416,097
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 259 m²
Projekt znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów regionu Alicante, na Costa…
$486,895
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Dom 9 pokojów w Fatih, Turcja
Dom 9 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 4
Czteropiętrowy Umeblowany Budynek, 250 Metrów od Głównej Ulicy i Wybrzeża w Balat Budynek bl…
$1,61M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 840 m²
Cordis Lacus
$2,44M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Zielony Kamienny Raj
$973,000
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 425 m²
Terra Luna Villas
$417,696
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 407 m²
Lake Valley Villas
$572,000
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Dom 8 pokojów w Fatih, Turcja
Dom 8 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 4
Odnowiony Budynek w Fatih w Stambule Czteropiętrowy budynek położony jest narożnie w Fatih, …
$1,81M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
White Arcadia Beach Resort Villas
$405,727
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Rezydencja La Nature
$441,275
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 408 m²
Valley Vista Villa
$2,12M
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Dom 10 pokojów w Fatih, Turcja
Dom 10 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowy do Zamieszkania Budynek z Umeblowanymi Mieszkaniami w Fatih Akşemsettin Budynek zosta…
$1,61M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Celinen Villas
$338,275
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 480 m²
Ogród Florent
$1,88M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 455 m²
Wille Hillcrest
$3,50M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Bosphorus Deluxe
$310,085
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Szczyt Estates
$1,66M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 532 m²
Valley Vista Villa
$2,68M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 516 m²
Luksusowy niebieski Istanbul
$795,000
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Dom 8 pokojów w Sultan Ahmet Square, Turcja
Dom 8 pokojów
Sultan Ahmet Square, Turcja
Sypialnie 8
Powierzchnia 634 m²
Obywatelstwo tureckie (drugi paszport)✅Nazywam się Leon, zadaj mi swoje pytanie, dostępność,…
$3,27M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Beachside Resort
$503,491
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 506 m²
Raj na Ziemi
$595,364
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 845 m²
Diament z Silivri
$1,07M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 406 m²
Valley Vista Villa
$2,00M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Czarna Amber
$1,04M
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Dom 6 pokojów w Fatih, Turcja
Dom 6 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 6
W Pełni Umeblowany i Odnowiony Budynek z Windą i 6 Apartamentami Typu Studio w Fatih Iskende…
$742,221
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 800 m²
Evergreen Village
$2,50M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 538 m²
Ogród Prestij
$1,66M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Czarna Amber
$2,80M
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