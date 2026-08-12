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Domy w górach na sprzedaż w Turcja

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310 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
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Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
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Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$500,000
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Willa 6 pokojów w Narlidere, Turcja
Willa 6 pokojów
Narlidere, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 570 m²
Piętro 1/3
Willa z Dużym Ogrodem i Basenem w Kompleksie w Narlıdere, Izmir Narlıdere to nadmorska dziel…
$1,78M
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Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$177,812
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 5/5
Apartamenty w Kompleksie z Niezwykłym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova to dynamicz…
$165,272
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Dom 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Dom 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa Willa Typu Yalı z Prywatnym Molo w Fethiye na Wyspie Knight Ta willa położona nad…
$2,55M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywne Wille z Basenem w Otoczeniu Natury w Muğla Fethiye Yeşilüzümlü, jedna z cichych …
$558,002
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Fethiye, Turcja Proj…
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Wolnostojące Wille Zlokalizowane Zaledwie 300 m od Morza w Alanya Konaklı Konaklı, dzielnica…
$764,959
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Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż ULTRA- LUKSURY MANSION Bodrum Turcja broker prowizja bezpłatnie dla nabywc…
$15,02M
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ISB Global Immobilien
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Bungalow 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Bungalow 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/1
Górskie Domy w Lesie w Bursa Osmangazi Projekt ten, zlokalizowany w dzielnicy Kirazlı, Osman…
$633,630
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Bliźniak 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2/3
Dwupoziomowe Apartamenty z 3 Sypialniami, 500 m od Plaży w Fethiye Çalış Apartamenty znajduj…
$377,562
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Willa 6 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 6 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Piętro 1/2
Willa z Basenem Blisko Plaży i Morza w Çeşme, Izmir Willa znajduje się w dzielnicy Çeşme w I…
$1,52M
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Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niektóre domy imponują. I są też ci, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta lu…
$1,37M
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Agencja
INEST HOMES
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/5
Apartamenty nad Morzem w Centralnej Lokalizacji w Çınarcık Yalova Apartamenty z widokiem na …
$176,830
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Willa 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Willa 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Luksusowe wille w górach Oba, Alanya. Na budowie: Budowa …
$649,217
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Bliźniak 3 pokoi w Aksu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w Dobrze Rozwiniętym Kompleksie w Centrum Altıntaş Altıntaş, dzielnica Aksu w An…
$331,098
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Dom 7 pokojów w Sogucak, Turcja
Dom 7 pokojów
Sogucak, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/4
Willa w Zabudowie Bliźniaczej w Kompleksie Otoczonym Naturą w Kuşadası, Aydın Ta elegancka w…
$529,255
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Dom 6 pokojów w Kusadasi, Turcja
Dom 6 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Piętro 1/2
Wolnostojące Wille Otoczone Naturą, Zlokalizowane Blisko Plaży w Kuşadası Kuşadası, położone…
$524,145
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Willa 4 pokoi w Kumluca, Turcja
Willa 4 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z duszą w Karayoz - niebiańskie miejsce do życia i relaksu.Przestronna willa o powierz…
$525,000
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 350 m²
Trzypoziomowa Willa z Widokiem na Miasto i Morze, z Luksusowymi Udogodnieniami w Alanyi Regi…
$1,77M
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Willa 4 pokoi w Biyikli, Turcja
Willa 4 pokoi
Biyikli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowany Dom Wolnostojący z Basenem w Döşemealtı, Antalya Dzielnica Kovanlık, położona w o…
$287,639
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Przestronne Wolnostojące Wille z Tarasami w Otoczeniu Natury w Kuşadası Kuşadası położone w …
$586,549
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Dom 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Dom 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 346 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Kompleksie z Parkingiem Podziemnym i Widokiem na Las w Konyaaltı Ten ekskluzywny kom…
$1,12M
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Willa 6 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 6 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 391 m²
Piętro 1/3
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze, Basenami i Tarasami w Kuşadası Kuşadası to ważny reg…
$879,823
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Willa 10 pokojów w Serik, Turcja
Willa 10 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronna Willa z 9 Sypialniami i Prywatnym Ogrodem w Pobliżu Pól Golfowych w Kadriye Seri…
$1,55M
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Bliźniak 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$286,170
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Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/2
Eleganckie Wille z Basenem Położone Blisko Plaży i Udogodnień w Davutlar, Kuşadası Te stylow…
$355,624
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 419 m²
Liczba kondygnacji 3
Otoczone Naturą, Trzypiętrowe Wille z Widokiem na Morze w Alanyi Wolnostojące wille położone…
$1,25M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa z Widokiem na Morze i Miasto w Alanyi Kargıcak Alanya, jedna z najpopularniejszych dz…
$1,85M
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Typy nieruchomości w Turcja.

wille
zamki
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Turcja

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