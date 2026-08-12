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Domy na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Muratpasa
223
Serik
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1 227 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
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Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63,340
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INEST HOMES
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa 5 + 1 z panoramicznym widokiem na morze w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprze…
$529,885
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Agencja
Alanya-home
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Bliźniak 3 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/3
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Pól Golfowych w Belek, Antalya Apartamenty znajdują …
$188,204
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Ishakli, Turcja
Willa
Ishakli, Turcja
$195,382
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 353 m²
Umeblowana Willa Blisko Plaży i Codziennych Udogodnień w Kargıcak, Alanya Słynąca z bogatego…
$443,491
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 z prywatnym basenem na sprzedaż w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprzedaż przestro…
$496,488
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Alanya-home
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z Systemem Smart Home, Basenem i Ogrodem na Sprzedaż w Alanyi K…
$1,91M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 3 + 1 na sprzedaż w Alanya, KargydzhakOferujemy na sprzedaż przestronną willę dwupozio…
$369,480
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Agencja
Alanya-home
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Dom w Kargicak, Turcja
Dom
Kargicak, Turcja
$1,21M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa 3 + 1 w Kargicak, Alanya 124; Prywatny basen, Panoramiczny widok na morzeOfe…
$334,058
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Agencja
Alanya-home
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z własnym basenem w chronionym kompleksie z widokiem na morzeKargyjak District - Jasmi…
$346,725
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Agencja
Alanya-home
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2
$809,757
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Nowoczesnym Kompleksie w Muratpaşa, Antalya Dzielnica Memurevler…
$266,718
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Willa 8 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 8 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Piętro 4/4
$25,58M
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Willa 3 pokoi w Kas, Turcja
Willa 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowane Wille z Widokiem na Morze na Sprzedaż na Półwyspie Çukurbağ w Kaş Półwysep Çukurb…
$655,589
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Willa 1 pokój w Erdemli, Turcja
Willa 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 150 m²
$219,066
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1,, 155m ², €285,000Położony w spokojnej i malowniczej okolicy …
$327,945
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Dom w Mediterranean Region, Turcja
Dom
Mediterranean Region, Turcja
Powierzchnia 639 m²
Odkryj niezwykły wybór willi na sprzedaż w Alanya, oferując unikalną mieszankę nowoczesnego …
$4,06M
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Umeblowana willa z czterema sypialniami, basenem i widokiem na morze, położona w dzielnicy K…
$496,883
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Dom 6 pokojów w Mediterranean Region, Turcja
Dom 6 pokojów
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Ta elegancka i w pełni umeblowana willa 6 + 2 triplex w Kargıcak oferuje doskonałe doświadcz…
$955,990
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Dom 4 pokoi w Mediterranean Region, Turcja
Dom 4 pokoi
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Ta oszałamiająca willa na sprzedaż w Bektas, Alanya, oferuje 385 m2 luksusowej powierzchni m…
$760,330
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Willa 3 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 2 + 1Piętro: 1,, 150m ², €318000Odkryj uosobienie luksusowego życia w spokoj…
$365,918
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Willa 5 pokojów w Kepez, Turcja
Willa 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Wille z Widokiem na Morze, Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kompleksie w Kepez Wille znajduj…
$2,32M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Domy z Widokiem na Morze i Systemem Inteligentnego Domu w Alanyi, Antalya Eleganckie, wolnos…
$5,00M
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Willa w Kargicak, Turcja
Willa
Kargicak, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 364 m²
Alanya Nowoczesne wille
$1,48M
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Bliźniak 4 pokoi w Alanya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/2
$15,58M
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Willa 5 pokojów w Oba, Turcja
Willa 5 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
4 oddzielne wille z prywatnym basenemNadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiegoOferujem…
$628,564
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Agencja
Alanya-home
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Szeregowiec w Camyuva, Turcja
Szeregowiec
Camyuva, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się przytulna willa w malowniczej miejscowości Chamyuva. Ciche i spokoj…
$790,644
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1, 220m ², €245,000Zanurz się w szczycie luksusu mieszkając z t…
$281,918
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Dom w Dosemealti, Turcja
Dom
Dosemealti, Turcja
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Odkryj urok luksusowych willi jednorodzinnych znajdujących się w spokojnej dzielnicy Duzlerc…
$1,45M
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Typy nieruchomości w Mediterranean Region.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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