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Domy na sprzedaż w Beykoz, Turcja

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wille
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14 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Beykoz, Turcja
Willa 6 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille w Kompleksie z Całodobowym Systemem Ochrony w Stambule, Turcja Położony po azjatyckiej…
$1,15M
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 43 492 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$776,562
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Bliźniak 5 pokojów w Beykoz, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Bosfor i Morze w Kompleksie Mieszkaniowym w Stambule, Turcja Położ…
$2,80M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$1,04M
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 495 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$1,18M
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Willa 7 pokojów w Beykoz, Turcja
Willa 7 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 537 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille w Kompleksie z Widokiem na Naturę i Miasto w Stambule Beykoz wyróżnia się pięknem przy…
$3,45M
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TekceTekce
Dom 6 pokojów w Beykoz, Turcja
Dom 6 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 363 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille w Kompleksie z Widokiem na Naturę i Miasto w Stambule Beykoz wyróżnia się pięknem przy…
$1,95M
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$647,135
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 496 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$1,76M
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 434 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$1,13M
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Willa 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Willa 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Cena na zgłoszenie
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Willa 8 pokojów w Beykoz, Turcja
Willa 8 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 250 m²
Beykoz da konumu muhteşem 758 m2 arsa için Kapalı havuzlu 8 odalı 8 Banyolu 9 vc 2 mutfak k…
$28,83M
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Willa w Beykoz, Turcja
Willa
Beykoz, Turcja
Powierzchnia 2 190 m²
İki yalı İSTANBUL Beykoz Çubuklu vapur iskelesi yanındadır. Osmanlı döneminden Mehmet Efend…
$32,06M
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Willa 9 pokojów w Beykoz, Turcja
Willa 9 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 4
BEYKOZ / ACARKENT ? 700m2 net kapalı alan ?1.200m2 Arsa ?2 Salon ?5 Oda ?2 Giyinme od…
$6,40M
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