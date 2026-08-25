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Domy na sprzedaż w Bursa, Turcja

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Nilufer
13
Mudanya
10
Osmangazi
6
34 obiekty total found
Willa 6 pokojów w , Turcja
Willa 6 pokojów
, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 4 Sypialniami na Sprzedaż w Hamidiye, İnegöl, Bursa İnegöl, jedna z naj…
$499 656
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Willa 7 pokojów w Gullu Sokak, Turcja
Willa 7 pokojów
Gullu Sokak, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 465 m²
Piętro 2/2
$97,43M
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Bliźniak 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 219 m²
Piętro 10/10
Apartamenty z 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Nilüfer Ataevler Ataevler to jedna z dobrze…
$239 321
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DD CO DEDD CO DE
Bungalow 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Bungalow 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/1
Górskie Domy w Lesie w Bursa Osmangazi Projekt ten, zlokalizowany w dzielnicy Kirazlı, Osman…
$633 630
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 344 m²
Piętro 5/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apartamenty w dzi…
$457 837
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Dom 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Dom 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 278 m²
Piętro 1/2
Stylowe Wille z 5 Sypialniami na Sprzedaż w Bursie Mudanya Osiedle Bademli to jedna z dzieln…
$1,04M
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Dom 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Dom 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 272 m²
Piętro 1/3
Inteligentna willa z własnym ogrodem i parkingiem w Bursa Nilüfer Willa znajduje się w dziel…
$370 241
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Willa 3 pokoi w 541 Nolu Sokak, Turcja
Willa 3 pokoi
541 Nolu Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
$15,10M
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Willa 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Dwupoziomowe Wille z Basenem na Sprzedaż w Nilüfer, Bursa Wille znajdują się w dz…
$1,04M
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Dom 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Dom 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/2
Wolnostojące Wille z Ogrodem na Sprzedaż w Gökçeköy, Nilüfer, Bursa Wille znajdują się w dzi…
$270 842
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Bliźniak 4 pokoi w Gemlik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Gemlik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Piętro 3/4
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Bursa Gemlik Projekt znajduje się w Kurşunlu…
$207 895
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Willa 7 pokojów w , Turcja
Willa 7 pokojów
, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 4
$52,32M
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Bliźniak 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 5/6
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Basenami Krytymi i Odkrytymi w Bursie Luksusowe i go…
$332 866
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Bliźniak 3 pokoi w , Turcja
Bliźniak 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 10/11
$5,74M
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Bliźniak 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Piętro 9/10
Inteligentne mieszkania w pobliżu udogodnień w Bursa Nilüfer Mieszkania znajdują się w dziel…
$332 866
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Bliźniak 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 6/7
Mieszkania w Kompleksie z Krytym Basenem w Doskonałej Lokalizacji w Osmangazi, Bursa Mieszka…
$187 955
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Piętro 4/5
Apartamenty w Prestiżowym Kompleksie z Basenem w Bursa Mudanya Mudanya to najbardziej presti…
$354 058
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Bliźniak 3 pokoi w Ilvan Sokak, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Ilvan Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
$6,05M
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 305 m²
Piętro 5/6
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Basenami Krytymi i Odkrytymi w Bursie Luksusowe i go…
$457 837
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Piętro 4/4
Dwupoziomowy Apartament w Kompleksie z Basenem w Bursie Apartament znajduje się w dzielnicy …
$353 729
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Bliźniak 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 7/8
Apartamenty na Sprzedaż w Bursa Nilüfer Karaman z Widokiem na Miasto i Uludağ Apartamenty na…
$201 964
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Bliźniak 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 5/5
Dwupoziomowy Apartament z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apart…
$302 362
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Bliźniak 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 4/5
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Przestronnym Kompleksie w Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer to…
$457 837
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Bliźniak 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Piętro 7/9
Apartamenty w Bursie, Nilüfer w Prestiżowym Kompleksie Mieszkalnym Dzielnica Odunluk w Nilüf…
$717 964
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Szeregowiec 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Szeregowiec 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 386 m²
Piętro 1/3
Przestronne i Nowoczesne Domy w Bursie Nilüfer Özlüce Özlüce to dzielnica o nowoczesnym ukła…
$1,04M
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Willa w Yeniyol Caddesi, Turcja
Willa
Yeniyol Caddesi, Turcja
Powierzchnia 112 m²
$51,83M
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Willa 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Piętro 1/2
Wolnostojące, Dwupoziomowe Wille w Prestiżowym Kompleksie Willowym w Mudanyi, Bursa Zlokaliz…
$790 703
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Willa 6 pokojów w İnegöl, Turcja
Willa 6 pokojów
İnegöl, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami, Basenem Wewnętrznym oraz Windą w Bursie, İnegöl İnegöl t…
$1,35M
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Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa Dwupoziomowa z Systemem Inteligentnego Domu w Nilüfer Demirci Willa dwupo…
$499 656
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Willa 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze i Basenem w Halitpaşa, Mudanya Halitpaşa, elitarna i dynamicznie r…
$1,20M
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Typy nieruchomości w Bursa.

wille
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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