  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Efeler
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Efeler, Turcja

wille
4
bliźniaki
3
11 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Yilmazkoy, Turcja
Willa 6 pokojów
Yilmazkoy, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
$3,93M
Bliźniak 5 pokojów w Efeler, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Efeler, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 3/3
$1,58M
Dom 4 pokoi w Efeler, Turcja
Dom 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/7
$3,46M
Sky ApartmentsSky Apartments
Willa 5 pokojów w Yilmazkoy, Turcja
Willa 5 pokojów
Yilmazkoy, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
$4,10M
Bliźniak 5 pokojów w Efeler, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Efeler, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Piętro 4/4
$1,23M
Dom 4 pokoi w Efeler, Turcja
Dom 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Piętro 4/8
$13,18M
TekceTekce
Willa 7 pokojów w Efeler, Turcja
Willa 7 pokojów
Efeler, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 3
$5,62M
Dom 5 pokojów w Efeler, Turcja
Dom 5 pokojów
Efeler, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/10
$7,03M
Willa 7 pokojów w Kardeskoy, Turcja
Willa 7 pokojów
Kardeskoy, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
$19,61M
VernaVerna
Dom 4 pokoi w Efeler, Turcja
Dom 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
$9,31M
Bliźniak 4 pokoi w Efeler, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 4/4
$1,85M
