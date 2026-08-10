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Domy na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Fatih
115
Beylikduzu
53
Buyukcekmece
45
Basaksehir
34
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388 obiektów total found
Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 496 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$1,76M
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Bliźniak 5 pokojów w Uskudar, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Uskudar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Nieruchomości z Widokiem na Miasto Blisko Wybrzeża w Üsküdar, Stambuł Nieruchomości znajdują…
$632,390
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Bliźniak 8 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Bliźniak 8 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Bogatą Infrastrukturą Społeczną w Bakırköy w Stambule Bakırköy wyróżnia się ja…
$4,51M
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 128 m²
Marine West
$4,80M
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Dom 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 635 m²
Basaksehir jest jednym z szybko rozwijających się okręgów istanbul, oferując zarówno spokój …
$1,44M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Ogrody linii brzegowej
$926,281
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Domy Petunia Villas
$416,097
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Dom 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Basaksehir, jeden z kluczowych okręgów inwestycyjnych istanbulu, jest znany z spokojnej atmo…
$834,751
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 259 m²
Projekt znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów regionu Alicante, na Costa…
$486,895
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Dom 9 pokojów w Fatih, Turcja
Dom 9 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 4
Czteropiętrowy Umeblowany Budynek, 250 Metrów od Głównej Ulicy i Wybrzeża w Balat Budynek bl…
$1,61M
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Dom 5 pokojów w Avcilar, Turcja
Dom 5 pokojów
Avcilar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille na Sprzedaż w Avcılar, Stambuł, 800 m od Jeziora Küçükçekmece Wille w Stambule znajduj…
$440,341
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 840 m²
Cordis Lacus
$2,44M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Zielony Kamienny Raj
$973,000
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 425 m²
Terra Luna Villas
$417,696
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 407 m²
Lake Valley Villas
$572,000
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Dom 5 pokojów w Hastane Sokagi, Turcja
Dom 5 pokojów
Hastane Sokagi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 3/3
$16,86M
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Willa 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Willa 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Stambule Büyükçekmece Willa z prywatnym basenem znajdu…
$748,001
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Willa w Buyukcekmece, Turcja
Willa
Buyukcekmece, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Położony w Buyukcekmece, jednym z nowych ulubionych miast Stambułu, Projekt Villas zaprasza …
$1,25M
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Dom 6 pokojów w Umraniye, Turcja
Dom 6 pokojów
Umraniye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Wille w Zabudowie Bliźniaczej z Prywatnymi Basenami w Doskonałej Lokalizacji w Ümraniye, Sta…
$1,50M
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Willa w Sapanca Sokak, Turcja
Willa
Sapanca Sokak, Turcja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 601 m²
Pałac Przyrody
$3,15M
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Dom 8 pokojów w Fatih, Turcja
Dom 8 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 4
Odnowiony Budynek w Fatih w Stambule Czteropiętrowy budynek położony jest narożnie w Fatih, …
$1,81M
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Bliźniak 5 pokojów w Sancaktepe, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Sancaktepe, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 324 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Malowniczym Kompleksie Blisko Metra w Sancaktepe, Stambuł Sancaktep…
$802,338
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
White Arcadia Beach Resort Villas
$405,727
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 294 m²
Loire Mansion
$902,000
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Dom 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 232 m²
Basaksehir to dobrze zaplanowana dzielnica w istanbulu, znana z nowoczesnej infrastruktury i…
$1,33M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Rezydencja La Nature
$441,275
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Silver Moon Villas
$764,796
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 408 m²
Valley Vista Villa
$2,12M
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Dom 10 pokojów w Fatih, Turcja
Dom 10 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowy do Zamieszkania Budynek z Umeblowanymi Mieszkaniami w Fatih Akşemsettin Budynek zosta…
$1,61M
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 576 m²
Marine West
$2,64M
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Typy nieruchomości w Stambuł.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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