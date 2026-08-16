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Domy na sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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32 obiekty total found
Willa 8 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 8 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 475 m²
Liczba kondygnacji 3
$34,76M
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Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/4
$8,72M
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Willa 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Willa 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z Przestronnym Ogrodem na Sprzedaż w Çağlarca, Konyaaltı Dzielnica Çağlarca, położona w …
$314,633
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DD CO DEDD CO DE
Bliźniak 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$286,170
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Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
$7,38M
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Dom 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Dom 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 346 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Kompleksie z Parkingiem Podziemnym i Widokiem na Las w Konyaaltı Ten ekskluzywny kom…
$1,13M
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 5/5
$7,85M
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Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 4/4
$8,43M
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Dom 7 pokojów w Konyaalti, Turcja
Dom 7 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypoziomowa Willa z 6 Sypialniami i 6 łazienkami oraz Prywatnym Basenem w Konyaaltı, Antal…
$1,09M
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Dom 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Dom 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3/4
$9,77M
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Dom 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Dom 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Piętro 1/9
$161,24M
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Willa w Konyaalti, Turcja
Willa
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 245 m²
Planeta 17 Wille
$800,000
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
$9,87M
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Dom 7 pokojów w Konyaalti, Turcja
Dom 7 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Systemem Smart Home i Prywatnym Parkingiem w Konyaaltı Dzielnica Molla Yusuf w Konya…
$1,12M
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Willa w Konyaalti, Turcja
Willa
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż wille gotowe, ukończone pod koniec 2023 r. Położony w obszarze Mall Yusuf Konyaa…
$792,903
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Willa 8 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 8 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 4
$48,25M
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 4/4
$15,23M
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
$12,20M
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 5
Mieszkania w Projekcie z Basenami w Antalyi Konyaaltı Mieszkania na sprzedaż znajdują się na…
$526,316
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Willa 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 3/3
$31,97M
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Bliźniak 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
$9,71M
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Willa w Konyaalti, Turcja
Willa
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 291 m²
Kwiaty Boutique Villas
$680,000
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/3
$12,32M
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Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 4/5
$540,620
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Willa w Konyaalti, Turcja
Willa
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Wille przyrodnicze
$1,48M
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Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
Umeblowany Apartament w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Hurma, Konyaaltı Hurma to dobrze r…
$261,423
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Willa 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 445 m²
Liczba kondygnacji 4
Welcome to Cosy Life Villas! into our cozy villas for life, where you can welcome the new d…
$2,15M
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Szeregowiec 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Zbudowany w 2014 roku przez czołowe firmy budowlane regionu, kompleks składa się z 2 bloków.…
$111,754
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Szeregowiec 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Kompleks został zbudowany przez jedną z wiodących firm budowlanych w regionie w 2017 roku na…
$110,455
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Willa 7 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 7 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Wyjątkowa kombinacja prestiżu, elegancji i komfortu, ta wspaniała willa jest gotowa do zaofe…
$2,26M
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