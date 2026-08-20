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Domy na sprzedaż w Basaksehir, Turcja

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wille
16
szeregowcy
4
32 obiekty total found
Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 635 m²
Widmo
$675 844
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Bliźniak 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Przestronne Nieruchomości z Balkonami w Kompleksie w Başakşehir W Başakşehir znajduje się wi…
$651 421
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 232 m²
Golden Season
$645 000
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 6 pokojów w Basaksehir, Turcja
Willa 6 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestycyjne Wille w Kompleksie w Başakşehir, Stambuł Kompleks willi znajduje się przy główn…
$1,16M
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Dom 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Dom 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Ogrodem i Balkonem w Kompleksie w Başakşehir w Stambule Projekt znajduje się w dziel…
$357 231
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Dom 3 pokoi w Basaksehir, Turcja
Dom 3 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Ogrodem i Balkonem w Kompleksie w Başakşehir w Stambule Projekt znajduje się w dziel…
$283 683
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Wille z Przestronnymi Wnętrzami i Balkonami w Basaksehir w Stambule Dzielnica Başakşehir w S…
$798 516
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Dom 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Dom 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 179 m²
Basaksehir szybko staje się jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w Stambule, przyciągając…
$512 525
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Dom 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Ogrodem i Balkonem w Kompleksie w Başakşehir w Stambule Projekt znajduje się w dziel…
$420 272
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Dom 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Basaksehir, jeden z kluczowych okręgów inwestycyjnych istanbulu, jest znany z spokojnej atmo…
$834 751
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Dom 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 326 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Willa z Prywatnymi Ogrodami na Sprzedaż w Başakşehir Bahçeşehir Wille na sprzeda…
$944 444
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 461 m²
Golden Season
$1,60M
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Dom 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 635 m²
Basaksehir jest jednym z szybko rozwijających się okręgów istanbul, oferując zarówno spokój …
$1,44M
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Loire Mansion
$658 000
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Majestic Crest Villas
$649 959
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Dom 6 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 6 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 232 m²
Wille z Przestronnymi Wnętrzami i Balkonami w Basaksehir w Stambule Dzielnica Başakşehir w S…
$819 530
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Venesa BecaKhior
$663 057
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Loire Mansion
$748 000
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Willa 7 pokojów w Basaksehir, Turcja
Willa 7 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 635 m²
Wolnostojące wille z 5 sypialniami pod klucz w Başakşehir w Stambule Başakşehir to prężnie r…
$1,46M
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 294 m²
Loire Mansion
$902 000
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Golden Season
$500 000
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Loire Mansion
$935 000
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Dom 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowe Wille z Ogrodem 1,5 km od Autostrady TEM w Stambule Başakşehir Başakşehir staje…
$667 765
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Willa 5 pokojów w , Turcja
Willa 5 pokojów
, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 57 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Dlaczego wybrać ten projekt?Dla inwestorów:* Wysokiej wartości luksus na rosnącym rynku Bahc…
$820 000
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Willa 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Willa 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 179 m²
Projekt znajduje się w obszarze Basaksehir, na powierzchni 58.000 m2, jest nowoczesnym kompl…
$496 000
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 3
$542 000
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Willa 9 pokojów w Basaksehir, Turcja
Willa 9 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 436 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks składa się z 7 niezależnych willi. Czteropiętrowa willa z ośmioma sypialniami (8…
$1,40M
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Szeregowiec 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
$576 000
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Szeregowiec 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950 000
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Dom 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Dom 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 232 m²
Basaksehir to dobrze zaplanowana dzielnica w istanbulu, znana z nowoczesnej infrastruktury i…
$1,33M
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