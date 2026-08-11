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Domy na sprzedaż w Kas, Turcja

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wille
51
65 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Prestiżowa Willa z Prywatnym Basenem i Panoramicznym Widokiem na Morze na Półwyspie Kaş Ta z…
$2,57M
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowany Dom z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Prywatnym Basenem w Kaş Kalkan Kalkan to…
$2,00M
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z Widokiem na Morze i Prywatnym Basenem na Działce 710 m² w Kalkan Położony …
$1,49M
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa Willa z Widokiem na Morze i Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Kalkan w Antalyi Położo…
$1,33M
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Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niektóre domy imponują. I są też ci, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta lu…
$1,37M
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Domy Oferujące Konfigurowalne Opcje Aranżacji Wnętrz w Centrum Kalkan Domy z widokiem na prz…
$1,63M
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Willa 4 pokoi w Kas, Turcja
Willa 4 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
W Pełni Umeblowana Willa z 3 Sypialniami o Potencjale Inwestycyjnym w Kaş Półwysep Çukurbağ …
$712,597
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Piętro 1/3
Wille w Kompleksie z Widokiem na Morze w Antalyi Kalkan Kalkan to wspaniałe centrum mieszkal…
$1,28M
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa z Łaźnią Turecką, Sauną, Trzema Basenami i Prywatnym Biurem na Sprzedaż w Kalkan Dzięk…
$1,69M
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa Willa z Widokiem na Morze oraz Basenami Krytym i Zewnętrznym w Kaş Kalkan Rejon Ka…
$1,08M
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Dom 3 pokoi w Kas, Turcja
Dom 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na Sprzedaż w Kompleksie z Widokiem na Morze w Kaş, Kalkan Kalkan, urokliwe miasteczko…
$319,035
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Dom 3 pokoi w Kas, Turcja
Dom 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 3
Domy Oferujące Konfigurowalne Opcje Aranżacji Wnętrz w Centrum Kalkan Domy z widokiem na prz…
$759,070
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
$3,62M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy z Widokiem na Morze z Gwarancją Wysokiego Dochodu z Wynajmu w Kalkan Kaş Antalya Domy z…
$1,68M
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze w Nagrodzonym Projekcie w Antalya Kaş Wille położone są w Kaş, w z…
$952,632
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Dom w Kas, Turcja
Dom
Kas, Turcja
$640,822
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 3 pokoi w Kas, Turcja
Willa 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1
Dom w Zabudowie Szeregowej z Dużym Ogrodem w Kaş Kalkan Kalkan to popularna dzielnica Antaly…
$757,456
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/2
Wille z 4 Sypialniami i Widokiem na Morze w Kaş Kalkan Kalkan, Kaş to miasto graniczne ze zn…
$798,870
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Willa 4 pokoi w Kas, Turcja
Willa 4 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze oraz Elastycznym Planem Płatności w Kalkan Kalkan, położony nad je…
$580,591
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Dom 3 pokoi w Kas, Turcja
Dom 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypoziomowa Willa z 2 Sypialniami i Ogrodem w Centralnej Lokalizacji w Kalkan Kaş, Kalkan …
$384,865
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Dom 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Dom 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Położony w samym sercu Kalkan, uroczy kurort miasta na południowo-zachodnim wybrzeżu Turcji,…
$2,63M
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Basenem Naprzeciwko Plaży Patara w Antalyi Gelemiş, uznawane za serce P…
$337,583
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze oraz Basenem Krytym i Odkrytym w Kalkan Kalkan położony jest na za…
$1,21M
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa z Widokiem na Morze i Ekskluzywnymi Udogodnieniami w Kalkan, Kaş Położone na zachód od…
$1,54M
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Dom 5 pokojów w Kalkan, Turcja
Dom 5 pokojów
Kalkan, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 515 m²
Doświadczenie niezrównany luksus w tych wykwintnych 5 + 1 willi w Kalkan, Kas, chwalenie 460…
$1,69M
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Willa 4 pokoi w Kas, Turcja
Willa 4 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa Willa z Panoramicznym Widokiem na Morze na Półwyspie Kaş Kaş to spokojne i urokliw…
$1,12M
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
$6,10M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 4 pokoi w Agullu, Turcja
Willa 4 pokoi
Agullu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Widokiem na Las, Basenem i Ogrodem w Çukurbağ, Kaş Kaş to urokliwe nadm…
$500,612
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Bliźniak 3 pokoi w Kas, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/3
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Kalka…
$342,553
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Willa 2 pokoi w Kas, Turcja
Willa 2 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa z 1 Sypialnią i Prywatnym Basenem przy Samej Linii Brzegowej w Kalkan, Kaş Willa znajd…
$390,038
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