Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Muratpasa, Turcja

;
wille
133
szeregowcy
21
bliźniaki
45
223 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 353 m²
Umeblowana Willa Blisko Plaży i Codziennych Udogodnień w Kargıcak, Alanya Słynąca z bogatego…
$443,491
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z Systemem Smart Home, Basenem i Ogrodem na Sprzedaż w Alanyi K…
$1,91M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 6
$4,07M
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Wille z Basenem i Ogrodem w Spokojnej Lokalizacji w Alanyi, Dzielnica Kestel Dzielni…
$559,448
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Wolnostojące Wille z Systemem Inteligentnego Domu w Otoczeniu Natury w Alanyi Bektaş Wolnost…
$2,76M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Wille z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Projekcie w Alanyi w Turcji Alanya wyróżnia się bogatą…
$953,056
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Co otrzymasz: 3 + 1 wille w cichej, prestiżowej okolicy Be…
$691,170
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Nowoczesnym Kompleksie w Muratpaşa, Antalya Dzielnica Memurevler…
$330,571
Zostaw prośbę
Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 208 m²
White Stone Villas 2
$829,079
Zostaw prośbę
Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Życie w luksusie
$869,663
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 555 m²
Wille z Komfortowymi Przestrzeniami Mieszkalnymi w Alanyi Bektas Wille znajdują się w dzieln…
$2,03M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2/5
Mieszkania w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Pobliżu Plaży w Antalyi Te mieszkania zn…
$401,045
Zostaw prośbę
Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 280 m²
Wisteria Villas
$960,000
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 12
Wyjątkowo Zaprojektowane Apartamenty Blisko Morza w Alanyi Alanya to rozwinięty region pod w…
$608,515
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 2/3
$9,21M
Zostaw prośbę
Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 274 m²
$985,618
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Piętro 2/5
Mieszkania w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Pobliżu Plaży w Antalyi Te mieszkania zn…
$698,289
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks, ukończony w 2025 roku w Antalya Center, składa się z dwóch bloków. Znajduje się za…
$150,063
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 4
Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie w Centralnej Lokalizacji w Antalyi Dzie…
$284,315
Zostaw prośbę
Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
$699,000
Zostaw prośbę
Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks, ukończony w 2025 roku w Antalya Center, składa się z dwóch bloków. Znajduje się za…
$116,178
Zostaw prośbę
Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament znajduje się w dzielnicy Antalya / Muratpasha Meydankavagi. Pod względem lokaliza…
$85,010
Zostaw prośbę
Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 254 m²
Beacon of Serenity Villas
$1,33M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Prywatnym Basenem i Widokiem na Morze w Alanyi Luksusowo zaprojektowane wolnostojące…
$782,813
Zostaw prośbę
Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Valley Villas
$869,663
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Dom 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 m²
Piętro 2/6
$4,28M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Dom 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Eleganckie Wille Splecione z Naturą w Tepe w Alanyi Wille jednorodzinne znajdują się w Tepe,…
$513,185
Zostaw prośbę
Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks, zbudowany w Antalya / Kundu w 2025 roku, został zbudowany przez jedną z wiodących …
$156,128
Zostaw prośbę
Willa w Muratpasa, Turcja
Willa
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 280 m²
Wille White Stone
$1,30M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Dom znajduje się w samym sercu Antalya City Center, Işıklar Street. Lokalizacja 400M od Star…
$425,272
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się