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Domy na sprzedaż w Mersin, Turcja

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Mezitli
25
Erdemli
7
Silifke
4
40 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinWille 4 + 1Kompleks oddany, przeszukany odebranyWilla posiada …
$834,642
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Willa 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 267 m²
Liczba kondygnacji 3
Premium 4 + 1 klasa williMezitli Mersinkompleks składa się z 10 williPanoramiczny widok na m…
$665,427
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Willa 6 pokojów w Cevlik, Turcja
Willa 6 pokojów
Cevlik, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Piętro 2
$41,56M
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$246,196
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Willa 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Willa 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa dla dwóch właścicieli / kamienica 3 + 1Mersin, YenishehirPowierzchnia gruntów 1500 m2P…
$234,386
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Willa 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe 4 + 1 willeAyash, Mersin.Widok na morzeKompleks składa się z 9 williZakończenie bu…
$400,171
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Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartment- duplexes 1 + 1 w kompleksie klasy premium, Tomiuk, MersinKompleks oddany, przeszu…
$171,502
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Willa 6 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 6 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa 5 + 1 z widokiem panoramicznymMersin AyashProjekt renowacji williKompleks Villa na eta…
$445,904
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Bungalow 4 pokoi w Erdemli, Turcja
Bungalow 4 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Odległości Spaceru od Morza w Mersin Ayaş Mersin to jedno z miast idealnych na wakac…
$608,525
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Willa 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Willa 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinWille 3 + 1Willa posiada prywatny basen i ogrodzony teren.Podł…
$480,205
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Bliźniak 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 16
Nieruchomości Inwestycyjne w Projekcie z Rozbudowaną Infrastrukturą w Mersin Mersin, perła M…
$176,042
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Dom 5 pokojów w Erdemli, Turcja
Dom 5 pokojów
Erdemli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Wille w Prestiżowym Projekcie w Erdemli Tömük Mersin to jedno z najważniejszych m…
$488,746
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Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 12
1 + 1 dwupoziomowe apartamenty w nowym kompleksie w Mersin, TegeZłożone koszty z 1 blokuKomp…
$66,314
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Bliźniak 8 pokojów w Mezitli, Turcja
Bliźniak 8 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Piętro 13/14
Nowy kompleks elitarny w Mezitli, MersinPierwsza linia brzegowaNadaje się do obywatelstwa tu…
$628,839
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Willa 1 pokój w Erdemli, Turcja
Willa 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 150 m²
$219,066
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Willa 7 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 7 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowe, Wolnostojące Wille w Prestiżowej Lokalizacji w Mezitli, Mersin Mersin, mogący pochwali…
$1,25M
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Willa 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
$17,38M
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Dom 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Dom 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 72 m²
$68,749
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Dom 7 pokojów w Mezitli, Turcja
Dom 7 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 4
Inteligentne Wille z Spektakularnym Widokiem na Las, Miasto i Morze w Mersin Mezitli Mersin,…
$644,800
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Dom 3 pokoi w Silifke, Turcja
Dom 3 pokoi
Silifke, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesne Wille w Zabudowie Bliźniaczej z Ogrodami w Mersin Silifke Silifke to piękna nadmo…
$206,879
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Willa 5 pokojów w Yenisehir, Turcja
Willa 5 pokojów
Yenisehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Stylowe Wille z Ogrodem na Sprzedaż w Prestiżowym Projekcie w Yenişehir, Mersin Wille znajdu…
$802,338
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Dom 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Dom 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/14
$1,86M
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Willa 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Willa 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Powierzchnia 140 m²
В "MARVISTA GLORIA"Где расположен наВ уникальный проект?No i?В 20 минутаВ езды от центра Мер…
$224,892
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Bliźniak 6 pokojów w Mezitli, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Mezitli, Mersin, w Odległości Spaceru od Wszelkich Udogodnień…
$522,138
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Bliźniak 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 13
Dupleksy 4 + 1Ayash, Mersin.Panoramiczny widok na morze, góryNadaje się do tureckiego zezwol…
$356,723
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Willa 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 na pierwszej linii brzegowejMersin, TashujuPowierzchnia gruntów 430 m2Powierzchn…
$857,508
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Willa 5 pokojów w Silifke, Turcja
Willa 5 pokojów
Silifke, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniałe Wille z Widokiem na Naturę na Sprzedaż w Silifke, Mersin Mersin przyciąga zarówno …
$602,332
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Willa 6 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 6 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium 5 + 1 klasa williMezitli MersinWilla znajduje się na ogrodzonym terytoriumDo morza 3…
$571,672
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Dom 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Dom 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Новый клубный Żилой доВBOUTIQUE by MarvistaПремиуВ качествоСдача в июле 2023 ВВосьмиетажный …
$65,254
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Willa 8 pokojów w Mezitli, Turcja
Willa 8 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa 6 + 2Enishehir MersinWidok na morze, góry, miastoWilla jest wynajęta, możesz…
$800,341
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Typy nieruchomości w Mersin.

wille
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Mersin, Turcja

z Widok na góry
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Tanie
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