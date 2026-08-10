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Domy na sprzedaż w Aydin, Turcja

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Kusadasi
40
Efeler
11
Didim
4
58 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Efeler, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 4/4
$1,83M
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Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$358,283
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/2
Domy Jednorodzinne w Pobliżu Plaży i Udogodnień w Kuşadası Aydın Stylowe domy położone są w …
$970,397
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TekceTekce
Dom 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Dom 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$506,375
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Nowe, Nowoczesne Wille w Kuşadası z Tarasami i Basenami Kuşadası, położone w Aydın, to znane…
$896,870
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Piętro 1/3
Nowe Wille z Dużymi Ogrodami, Blisko Codziennych Udogodnień w Kuşadası Wille zlokalizowane s…
$1,88M
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Dom 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Dom 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
$8,89M
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Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/2
Eleganckie Wille z Basenem Położone Blisko Plaży i Udogodnień w Davutlar, Kuşadası Te stylow…
$358,283
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Willa 6 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 6 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Wolnostojące Wille Otoczone Naturą, Zlokalizowane Blisko Plaży w Kuşadası Kuşadası, położone…
$640,622
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Przestronne Wolnostojące Wille z Tarasami w Otoczeniu Natury w Kuşadası Kuşadası położone w …
$589,433
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Didim, Turcja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 4 000 m²
Liczba kondygnacji 5
WNIOSKI LUKSURYCZNE W STANDARDACH DIDIMU I POSIEDZENIUEXKLUSIVER WOHNKOMPLEX MODERY DESIGN P…
$266,095
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/2
Nowa, Wolnostojąca Willa na Sprzedaż w Kuşadası, Blisko Udogodnień Położone w pobliżu staroż…
$381,515
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Dom 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Dom 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 1/2
Przestronne Wille w Zabudowie Bliźniaczej Splecione z Naturą w Kuşadası Kuşadası, położone b…
$389,488
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Dom 5 pokojów w Efeler, Turcja
Dom 5 pokojów
Efeler, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/10
$6,91M
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Willa 7 pokojów w Kardeskoy, Turcja
Willa 7 pokojów
Kardeskoy, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
$19,47M
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Dom 4 pokoi w Efeler, Turcja
Dom 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/7
$3,43M
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$453,054
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Dom 4 pokoi w Efeler, Turcja
Dom 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
$9,24M
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Bliźniak 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 4/3
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Pole Golfowe i Naturę w Kuşadası Kuşadası, położone w …
$576,791
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1/2
Przestronne, Wolnostojące Wille z Basenami i Tarasami w Otoczeniu Przyrody w Kuşadası Aydın …
$465,907
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Willa 6 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 6 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 445 m²
Piętro 1/3
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze w Pobliżu Plaży w Kuşadası Kadınlardenizi Wille na sp…
$1,83M
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Bliźniak 5 pokojów w Efeler, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Efeler, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Piętro 4/4
$1,22M
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Dom 5 pokojów w Sogucak, Turcja
Dom 5 pokojów
Sogucak, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 375 m²
Liczba kondygnacji 3
$8,08M
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Piętro 1/2
Wolnostojące Wille z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Kuşadası Aydın Stylowe wille znajdują się…
$929,175
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Dom 4 pokoi w Efeler, Turcja
Dom 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Piętro 4/8
$12,96M
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Willa 7 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 7 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Piętro 1/1
Jednopiętrowy Dom Wolnostojący Zlokalizowany Blisko Plaży w Kuşadası Położone w pobliżu star…
$1,20M
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Willa 7 pokojów w Efeler, Turcja
Willa 7 pokojów
Efeler, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 3
$5,58M
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/2
Nowe, Umeblowane Wille z Basenami w Güzelçamlı, Kuşadası Kuşadası, jedno z najpopularniejszy…
$466,434
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Willa 5 pokojów w Germencik, Turcja
Willa 5 pokojów
Germencik, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
$7,72M
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Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
$7,85M
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Typy nieruchomości w Aydin.

wille
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Aydin, Turcja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
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