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Domy na sprzedaż w Dosemealti, Turcja

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wille
46
62 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Biyikli, Turcja
Willa 4 pokoi
Biyikli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowany Dom Wolnostojący z Basenem w Döşemealtı, Antalya Dzielnica Kovanlık, położona w o…
$287,639
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 489 m²
Wille z Widokiem na Las w Kompleksie w Düzlerçamı Döşemealtı Wille znajdują się w dzielnicy …
$913,324
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Dom w Dosemealti, Turcja
Dom
Dosemealti, Turcja
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Odkryj urok tej eleganckiej willi jednoosobowej znajduje się w pożądanej dzielnicy Altınkale…
$723,840
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
The construction of the villa located in the Doshmealti district of Antalya was completed in…
$239,204
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Szeregowiec 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 251 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Sauną i Ogrodem Zimowym w Altinkale w Döşemealtı Wille o lokalizacji przep…
$521,243
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Ogrodem Zimowym i Prywatnym Basenem w Döşemealtı, Antalya Döşemealtı to…
$2,31M
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Dom 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Dom 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Zabudowie Bliźniaczej z 4 Sypialniami, Basenem i Strefą BBQ w Döşemealtı, Antalya Ta…
$398,857
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 3
$20,35M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 395 m²
Liczba kondygnacji 2
$45,34M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
$24,19M
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Prywatnym Ogrodem w Kompleksie w Döşemealtı, Antalya Willa znajduje się…
$517,808
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Dom 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Dom 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/2
Domy w cichej i spokojnej okolicy w Antalyi Altinkale Domy w zabudowie bliźniaczej znajdują …
$632,390
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 4 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Antalya Döşemealtı Dzielnica Altınkale …
$542,214
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Dom 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Dom 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 462 m²
Wille z Widokiem na Las w Kompleksie w Düzlerçamı Döşemealtı Wille znajdują się w dzielnicy …
$838,177
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Willa 6 pokojów w Ayanlar, Turcja
Willa 6 pokojów
Ayanlar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 5 + 1Piętro: 1,, 250m ², €956,989Zapraszamy do niezrównanego życia doświadcz…
$1,10M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne Wille z Prywatnym Basenem w Antalyi Dosemealti Przestronne wille położone są w d…
$1,00M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 4 Sypialniami, z Widokiem na Góry, Ogrodem oraz Basenem Döşemealtı oferuje spokojne …
$752,626
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Dom 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Dom 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Kompleksie z Prywatnymi Basenami w Dosemealti Duzlercami Domy wolnostojące i szeregow…
$516,780
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Dom w Dosemealti, Turcja
Dom
Dosemealti, Turcja
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Odkryj urok luksusowych willi jednorodzinnych znajdujących się w spokojnej dzielnicy Duzlerc…
$1,45M
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z 5 Sypialniami oraz Prywatnymi Basenami w Altınkale, Döşemealtı, Antalya Dzielnica Al…
$733,803
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Dom 4 pokoi w Dosemealti, Turcja
Dom 4 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Kompleksie z Prywatnymi Basenami w Dosemealti Duzlercami Domy wolnostojące i szeregow…
$389,488
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Piętro 2/2
$14,53M
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Dom 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Dom 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Las w Antalya Döşemealtı Domy znajdują się w unik…
$346,832
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pobliżu Lasu w Antalya Düzlerçamı Luksusowe wille znajdują się w lokalizacji łączące…
$702,913
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
$47,44M
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Dom 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Dom 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Ogrodami w Dzielnicy Döşemealtı Çıplaklı Wille na sprzedaż znajdują się zaledwie 600…
$443,219
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronna Wolnostojąca Willa z 4 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Döşemealtı, Antalya Wil…
$423,005
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Willa 7 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 7 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
$49,99M
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Willa 7 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 7 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Piętro 2/2
Cechy obszaru:Nasza willa w Döşemealtı Yeşilbayır, Antalya, znajduje się w wyjątkowym miejsc…
$554,396
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Willa 7 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 7 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
Sześciopokojowy Dom Wolnostojący z Prywatnym Basenem i Sauną w Antalya Döşemealtı Dom z pryw…
$611,580
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