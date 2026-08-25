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Domy na sprzedaż w Serik, Turcja

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85 obiektów total found
Willa 9 pokojów w Serik, Turcja
Willa 9 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 117 m²
Liczba kondygnacji 3
$1,05M
VAT
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Willa 9 pokojów w Serik, Turcja
Willa 9 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 088 m²
Liczba kondygnacji 3
1088 m2 powierzchni9 pokoi1 łaźnia turecka1 pokój dziennyBudynek o powierzchni 350 m2kamelli…
$1,40M
VAT
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Kadriye, Antalya Kadriye znajduje s…
$510 163
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowany Dom Wolnostojący z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Belek, Antalya Ten dom na …
$447 325
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem na Sprzedaż z w Belek w Antalyi Belek, jedna z najbardziej pres…
$478 643
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
$8,08M
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z basenem, Położona Blisko Plaży i Pól golfowych w Belek Willa znajduje s…
$370 285
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa z Dużym Ogrodem i Tarasem, Blisko Plaży na Sprzedaż w Belek, Antalya Bel…
$558 027
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Bliźniak 4 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 3/4
W Pełni Wyposażone Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Belek, Antalya Belek,…
$218 308
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Bliźniak 4 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/3
Nieruchomości Inwestycyjne Blisko Udogodnień w Belek Nowoczesna nieruchomość zlokalizowana j…
$296 072
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 4 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Belek, Antalya Willa znajd…
$519 414
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Dom 5 pokojów w Serik, Turcja
Dom 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Umeblowana i Odnowiona Willa na Sprzedaż w Kadriye w Antalyi Kadriye jest jednym z najważnie…
$197 384
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Dom 5 pokojów w Serik, Turcja
Dom 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa w Zabudowie Bliźniaczej z Prywatnym Basenem w Belek Belek, jedna z najbardziej prestiż…
$348 261
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Dom 3 pokoi w Serik, Turcja
Dom 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Trzypoziomowa Willa w Kompleksie z Basenem w Belek Belek, jedna z najbardziej pre…
$185 805
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Willa 10 pokojów w Serik, Turcja
Willa 10 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronna Willa z 9 Sypialniami i Prywatnym Ogrodem w Pobliżu Pól Golfowych w Kadriye Seri…
$1,55M
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Dom 4 pokoi w Serik, Turcja
Dom 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa w Zabudowie Bliźniaczej z Prywatnym Ogrodem w Kompleksie z Basenem w Belek, Antalya Wi…
$213 503
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Dom 4 pokoi w Serik, Turcja
Dom 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Willa w Zabudowie Bliźniaczej Położona Blisko Plaży i Pól Golfowych w Belek Bliźn…
$222 711
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Bliźniak 5 pokojów w Serik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 5/5
$5,70M
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 277 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Wille w Projekcie Neovilla Papatya, w Najbardziej Prestiżowej Okolicy w Kadriye…
$576 888
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Bliźniak 4 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/8
Apartamenty 2- i 3-Pokojowe w Zamkniętym Kompleksie z Udogodnieniami w Gedik, Serik, Antalya…
$166 941
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro 1/3
Wolnostojące Wille w Pobliżu Plaży i Pól Golfowych w Antalyi, Kadriye Wille znajdują się w K…
$520 670
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem Blisko Plaży i Obiektów Socjalnych w Belek, Serik Willa na sprz…
$546 683
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Bliźniak 3 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/3
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem w Pobliżu Pól Golfowych i Udogodnień Społecznych w Bele…
$164 606
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z 3 Sypialniami w Pobliżu Krainy Legend w Antalyi, Kadriye Wille znajdują się w Antaly…
$676 244
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Dom 4 pokoi w Serik, Turcja
Dom 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Willa w Zabudowie Bliźniaczej w Kompleksie z Basenem w Belek Belek, jedno z najpo…
$210 047
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Dom 5 pokojów w Serik, Turcja
Dom 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa w Zabudowie Bliźniaczej z Dużym Ogrodem Blisko Pól Golfowych w Kadriye Willa w zabudow…
$183 580
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
$7,27M
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Bliźniak 5 pokojów w Serik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/3
Umeblowany Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie z Basenem w Belek, Antalya B…
$253 943
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Dom 4 pokoi w Serik, Turcja
Dom 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowany Dom w Zabudowie Bliźniaczej z Ogrodem na Sprzedaż w Belek, Antalya Dom znajduje s…
$218 308
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Blisko Udogodnień w Belek Antalya Wille znajdują się w Belek, popularnej miejscowości …
$728 170
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