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Domy na sprzedaż w Beylikduzu, Turcja

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wille
35
bliźniaki
9
53 obiekty total found
Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Sandy Villas
$435,345
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 275 m²
Canopus Villas
$750,000
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 576 m²
Marine West
$2,64M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 951 m²
Marine West
$2,85M
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Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$460,382
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Bliźniak 9 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 9 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$660,497
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TekceTekce
Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 856 m²
Marine West
$2,60M
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Pearly Villas
$1,000,000
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 271 m²
Villa Coco
$1,04M
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Magnificas Villas
$1,10M
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Silver Moon Villas
$764,796
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Royal Villas
$900,000
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Greymark
$1,50M
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 423 m²
White Pearl Villas
$990,000
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Dom 6 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Dom 6 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenami w Beylikdüzü Wille zlokalizowane są …
$1,90M
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Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 4
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Stambule Beylikdüzü Apartamenty są położone …
$414,112
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 340 m²
Royal Villas
$1,05M
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Willa 8 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 8 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Butikowy Projekt Willi z Prywatnymi Basenamiw Gürpınar, Beylikdüzü, 1,3 km od Mariny Wille n…
$1,20M
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 450 m²
Azalea Villas
$1,04M
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 475 m²
Wspaniałe wille
$1,25M
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 259 m²
AquaVista Estate
$1,05M
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 423 m²
White Pearl Villas
$995,000
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 469 m²
Villa Domy Belli
$1,19M
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Autumn Hill Villas
$611,837
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 294 m²
Marine West
$3,00M
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Greymark Przewodniczący
$630,000
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 650 m²
Pearl Villa
$900,000
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Bliźniak 7 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$621,168
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 128 m²
Marine West
$4,80M
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Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 12
Luksusowe mieszkania o wysokiej wartości inwestycyjnej w Stambule Beylikduzu Luksusowe miesz…
$535,570
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