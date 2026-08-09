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Domy na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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Bodrum
6
Mugla
389
Fethiye
71
Izmir
62
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511 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
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Agencja
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Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
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Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$500,000
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Agencja
INEST HOMES
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Bliźniak 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/3
Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie w Centrum Fethiye Fethiye jest jednym z…
$218,605
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Bodrum, Turcja
Willa
Bodrum, Turcja
$1,16M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 407 m²
Wolnostojące Wille w Bodrum z Prywatnymi Basenami i Ogrodami z Widokiem na Przystań Yalıkava…
$2,28M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille z Prywatnymi Basenami w Centralnej Lokalizacji w Muğli – Fethiye Ölüdeniz Fe…
$673,802
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa z Krytym i Odkrytym Basenem w Faralya Fethiye Fethiye, dzięki swojej natu…
$993,096
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Bliźniak 4 pokoi w Efeler, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 4/4
$1,83M
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Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$358,283
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Willa w Aegean Region, Turcja
Willa
Aegean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Błękitna Cove Villas
$3,48M
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/2
Domy Jednorodzinne w Pobliżu Plaży i Udogodnień w Kuşadası Aydın Stylowe domy położone są w …
$970,397
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Willa 1 pokój w Seydikemer, Turcja
Willa 1 pokój
Seydikemer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 590 m²
Liczba kondygnacji 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
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Agencja
Homes Gayrimenkul
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Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż ULTRA- LUKSURY MANSION Bodrum Turcja broker prowizja bezpłatnie dla nabywc…
$15,02M
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Dom 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Dom 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$506,375
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Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Luksusowe wille Detached z prywatnym basenem i Breathtaking Views w pobliżu wybrzeża w Bodru…
$1,04M
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Dom 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Dom 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
Dom w Zabudowie Bliźniaczej w Kompleksie w Odległości Spaceru od Plaży Ilıca w Alaçatı, Çeşm…
$838,177
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Willa 8 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 8 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa Położona Blisko Plaży w İzmir Çeşme Willa znajduje się w regionie Mamurba…
$4,34M
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Willa 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 910 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z Widokiem na Morze i Luksusowymi Udogodnieniami w Bodrum Yalıkavak Dom na sprzedaż znaj…
$8,42M
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Willa 7 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 7 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa Blisko Plaży w Çeşme, Izmir Willa znajduje się w dzielnicy Fenerciburnu w…
$2,32M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzypokojowa willa z widokiem na morze w Gumusluk | Bodrum. Otoczony lasem sosnowym, tuż …
$704,004
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z 3 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Strzeżonym Kompleksie w Fethiye Kızılbe…
$512,645
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa Willa z Prywatnym Basenem Zlokalizowana w Pobliżu Wszelkich Udogodnień w Çalış Fet…
$732,344
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Willa 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Willa 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Piętro 1/2
Stylowe Wille Blisko Morza w Çeşme, Izmir Çeşme, położone na zachód od Izmiru, to popularne …
$1,42M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojąca Willa w Nagrodzonym Projekcie w Fethiye Ölüdeniz Wolnostojąca willa położona je…
$802,338
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Dom 5 pokojów w Urla, Turcja
Dom 5 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1/3
Nowo Wybudowane Domy w Zabudowie Bliźniaczej z Ogrodem i Basenem w Spokojnej Okolicy Urla w …
$547,995
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Willa 6 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 6 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa, gdzie przestrzeń, jakość i prywatność łącząTen przestronny 4-piętrowy willa, 350 m ²,…
$600,248
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Agencja
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Willa w Aegean Region, Turcja
Willa
Aegean Region, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Aztek Villas
$950,831
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami w Centralnej Lokalizacji w Fethiye Muğla Willa znajduje s…
$1,45M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 318 m²
Liczba kondygnacji 3
Funkcjonalne wolnostojące wille pośród natury w Bodrum Wille położone są w miejscowości Torb…
$1,20M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Jednopoziomowa Willa z 3 Sypialniami, Basenem i Ogrodem w Strefie Hotelowej Fethiye Willa zn…
$1,56M
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Typy nieruchomości w Aegean Region.

wille
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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