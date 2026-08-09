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Domy na sprzedaż w Çeşme, Turcja

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wille
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20 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Dom 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
Dom w Zabudowie Bliźniaczej w Kompleksie w Odległości Spaceru od Plaży Ilıca w Alaçatı, Çeşm…
$838,177
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Willa 8 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 8 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa Położona Blisko Plaży w İzmir Çeşme Willa znajduje się w regionie Mamurba…
$4,34M
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Willa 7 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 7 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa Blisko Plaży w Çeşme, Izmir Willa znajduje się w dzielnicy Fenerciburnu w…
$2,32M
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Willa 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Piętro 1/2
Stylowe Wille Blisko Morza w Çeşme, Izmir Çeşme, położone na zachód od Izmiru, to popularne …
$1,42M
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Bliźniak 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$1,14M
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Willa 8 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 8 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 445 m²
Piętro 1/3
Dom Wolnostojący w Pobliżu Plaży Alaçatı i Ilıca w Çeşme İzmir Dom położony jest w dzielnicy…
$4,68M
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Willa 8 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 8 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 650 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa Blisko Plaży w İzmir Çeşme Willa znajduje się w dzielnicy Mamurbaba, nied…
$5,71M
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Dom 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Dom 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/2
Willa z Prywatnym Ogrodem i Basenem Blisko Codziennych Udogodnień w Izmirze Willa znajduje s…
$1,17M
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Willa 6 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 6 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Piętro 1/2
Willa z Basenem Blisko Plaży i Morza w Çeşme, Izmir Willa znajduje się w dzielnicy Çeşme w I…
$1,52M
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Willa 8 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 8 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 440 m²
Piętro 1/3
Dom z Prywatnym Ogrodem i Basenem Blisko Plaży i Alaçatı w Izmirze Dom położony jest w Çeşme…
$4,57M
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Willa 8 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 8 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 455 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa w Doskonałej Lokalizacji w Pobliżu Plaży w İzmir Çeşme Willa znajduje się…
$5,42M
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Willa 8 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 8 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 460 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa z Basenem i Ogrodem w Pobliżu Plaży w İzmir Çeşme Willa znajduje się w dz…
$4,57M
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Willa 5 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 5 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 252 m²
Piętro 1/2
Stylowe Wille Blisko Morza w Çeşme, Izmir Çeşme, położone na zachód od Izmiru, to popularne …
$1,41M
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Willa 7 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 7 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa z Basenem Blisko Plaży i Morza w Çeşme, İzmir Çeşme w regionie İzmir, poł…
$2,19M
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Willa 5 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 5 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa w Çeşme Dalyan, w Odległości Spaceru od Plaży i Codziennych Udogodnień Çe…
$1,64M
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Dom 7 pokojów w Çeşme, Turcja
Dom 7 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 284 m²
Piętro 1/4
Umeblowana Willa z Ogrodem, Widokiem na Morze i Marinę w Çeşme Dalyan w Izmirze Çeşme, słyną…
$1,39M
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Willa 7 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 7 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 440 m²
Piętro 1/3
Dom Wolnostojący w Eleganckiej Okolicy Blisko Morza i Plaży Ilıca w Izmirze Dom w Izmirze zn…
$4,57M
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Bliźniak 3 pokoi w Çeşme, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$833,315
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Dom 5 pokojów w Çeşme, Turcja
Dom 5 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
Wille z Kamienną Elewacją i Prywatnym Basenem Zlokalizowane przy Plaży w Çeşme Şifne Położon…
$611,580
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Willa 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Willa 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 1
В комплексе есть как виллы, так и квартиры. На территории: Открытый бассейн; Кафе; Фитнес клуб.
$1,83M
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