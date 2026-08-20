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Domy na sprzedaż w Almoradi, Hiszpania

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wille
7
21 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Almoradi, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Ta imponująca, niezależna willa 191 m2 z trzema sypialniami w Lomas de La Julian znajduje si…
$676,168
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Dom 3 pokoi w Almoradi, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Odkryj ekskluzywną willę w Alicante, w obszarze Heredades, który jest częścią nowego projekt…
$461,181
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Dom 2 pokoi w Almoradi, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 670 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy dom 670 m2 w mieście Algorfa. Plac o powierzchni 5000 m2, gdzie można skonfigur…
$288,961
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Dom 6 pokojów w Almoradi, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 299 m²
Ta niezależna willa z czterema lub sześcioma sypialniami, zorientowana na wschód i zachód, z…
$687,726
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Dom 6 pokojów w Almoradi, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 299 m²
Ta niezależna willa z czterema lub sześciopokojowymi sypialniami, zorientowana na wschód i z…
$687,726
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Dom 3 pokoi w Almoradi, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Przedstawiamy tę wspaniałą willę w uprzywilejowanej okolicy Lomas de Juliana w Algorfie, nap…
$693,494
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TekceTekce
Willa w Almoradi, Hiszpania
Willa
Almoradi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Położony w cichej miejscowości Hederades, ta oddzielna willa oferuje idealne środowisko dla …
$415,014
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Willa 5 pokojów w Almoradi, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Willa premium z prywatnym basenem, miejscem parkingowym i ogrodem, położona w cichym miejscu…
$415,506
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Almoradi, Hiszpania
Willa
Almoradi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
New Build Villas for Sale in Las Heredades, Costa Blanca Modern Villas in a Peaceful and We…
$418,810
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Willa w Almoradi, Hiszpania
Willa
Almoradi, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Nowe wille w RogeysNowy projekt budowy 4 nowoczesnych willi w Las Hedeades, w pobliżu Rojale…
$542,060
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Willa w Almoradi, Hiszpania
Willa
Almoradi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
New Build Villas for Sale in Las Heredades, Costa Blanca Modern Villas in a Peacefu…
$417,530
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Dom 3 pokoi w Almoradi, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Odkryj ekskluzywną willę w Alicante, w dzielnicy Heredades, która jest częścią nowego projek…
$495,856
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Dom 3 pokoi w Almoradi, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Ta imponująca, trzypokojowa willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej, zaledwie…
$635,135
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Dom 4 pokoi w Almoradi, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Przestronne Wille z Prywatnym Basenem na Sprzedaż w Almoradí Nieruchomość położona jest w Al…
$423,008
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Willa w Almoradi, Hiszpania
Willa
Almoradi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Ta ekskluzywna kolekcja czterech domów jednorodzinnych znajduje się w spokojnej okolicy Here…
$506,227
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Dom 3 pokoi w Almoradi, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Ten imponujący 191 m2 i trzy sypialnie samodzielna willa w Lomas de La Juliana znajduje się …
$676,168
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Dom 3 pokoi w Almoradi, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Odkryj ekskluzywną willę w Alicante, Hediedades, która jest częścią nowego projektu budowlan…
$507,415
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Willa w Almoradi, Hiszpania
Willa
Almoradi, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Nowe wille na sprzedaż Las Eredades, Costa BlancaNowoczesne wille w spokojnej okolicy z wygo…
$418,133
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Dom 3 pokoi w Almoradi, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Almoradi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Ta niewiarygodna, niezależna willa z trzema sypialniami w Lomas de la Julian znajduje się w …
$635,135
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Szeregowiec w El Saladar, Hiszpania
Szeregowiec
El Saladar, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Corner townhouse for sale, distributed over two floors in Almoradí, Alicante. On the ground …
$156,111
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Szeregowiec w Almoradi, Hiszpania
Szeregowiec
Almoradi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
NEW BUILD SEMI-DETACHED VILLAS IN FORMENTERA DEL SEGURA New Build semi-detached villas in F…
$380,050
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