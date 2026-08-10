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Domy na sprzedaż w Villajoyosa, Hiszpania

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46 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Ten uroczy dom znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Villajoyosa, w samym…
$329,415
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Szeregowiec w Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 297 m²
Położony w uroczym mieście La Vila Joiosa, ta ekskluzywna rezydencja oferuje wyjątkowe doświ…
$1,90M
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Sypialnie: 3, łazienki: 3, Dom dla dwóch rodzin w Finestrat, Alicante, Hiszpania
$670,157
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Położony w malowniczej miejscowości La Vila Joyosa, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele op…
$418,509
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Odkryj nowy kompleks mieszkalny w Villajoyos - niepowtarzalną okazję do życia w idyllicznej …
$565,871
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym mieście La Vila Joyosa i oferuje …
$757,719
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 89 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym mieście La Vila Joyosa i oferuje …
$403,340
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 108 m²
Położony w uroczym mieście Villajoyosa, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje wybór 27…
$401,925
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Położony w uroczym mieście Villajoyosa, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje wybór 27…
$332,231
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Położony w uroczym mieście La Vila Joyosa, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 23 domów, w…
$375,388
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Bliźniak w Villajoyosa, Hiszpania
Bliźniak
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 215 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$736,030
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Położony w malowniczej miejscowości La Vila Joyosa, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele op…
$565,871
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 173 m²
Chaket niezależny w spokojnej okolicy miasta Villajoyosa z: 1 piętrze: przestronny pokój dzi…
$539,861
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Żyj w przyrodzie nie rezygnując z komfortu. Ten uroczy dom wiejski, zbudowany w 2002 roku, z…
$319,613
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Dom 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Top 5 premium willi w uprzywilejowanej lokalizacji nad morzem, w obszarze między Villajoyosa…
$780,193
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Położony w uroczym mieście Villajoyosa, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje wybór 27…
$393,770
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Ten ekskluzywny kompleks na Costa Blanca znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji, mniej …
$540,191
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
Ten ekskluzywny kompleks na Costa Blanca znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji, mniej …
$545,220
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Położony między Villajoyosa, Finestrat i Benidorm, ten nowy projekt mieszkaniowy oferuje dos…
$435,591
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 224 m²
Pozwól sobie zafascynować tą imponującą nowoczesną willą w Balcon de Finestrat, jednym z naj…
$1,26M
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Odkryj niezwykły styl życia z tej wybitnej pierwszej willi znajduje się na wzgórzu w malowni…
$2,45M
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 69 m²
Ten ekskluzywny kompleks na Costa Blanca znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji, mniej …
$459,094
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 181 m²
Doświadcz śródziemnomorskiego stylu życia w tej tętniącej życiem, nowoczesnej willi luksusow…
$805,364
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 320 m²
Odkryj istotę wyłączności i komfortu na wybrzeżu Morza Śródziemnego w unikalnym kompleksie m…
$576,675
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Odkryj nowy kompleks mieszkalny w Villajoyos - niepowtarzalną okazję do życia w idyllicznej …
$437,145
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 260 m²
Discover this charming chalet house on one floor located in Villajoyosa! With two cozy bedro…
$312,951
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Dom 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Willa w Villajoyosa ID F0338
$1,04M
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Villas for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 3 independent houses with 2 parking spaces with…
$746,960
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 302 m²
Plot: 810 m2.   Built area: 301.81 m2 in total, of which 78.45 are of semi-basement and 223.…
$1,29M
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Bungalow w Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Dwanaście ekskluzywnych domów nad brzegiem morza w Villajoyosa Unikalny design z wysokiej j…
$995,882
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