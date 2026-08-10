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Domy na sprzedaż w Betera, Hiszpania

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9 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Betera, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Betera, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Dom w Valencia ID v287
$719,692
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Dom 5 pokojów w Betera, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Betera, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Willa w Betera ID V284
$985,513
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Willa w Betera, Hiszpania
Willa
Betera, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 700 m²
Villa located in Mas Waitress, Betera-Valencia. consists of 700m2 distributed over 3 floors…
$469,922
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Betera, Hiszpania
Szeregowiec
Betera, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 273 m²
Spacious and comfortable penthouse- duplex overlooking the golf course in one of the quietes…
$269,955
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Dom 8 pokojów w Betera, Hiszpania
Dom 8 pokojów
Betera, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Dom w Betera ID V369
$1,38M
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Dom 3 pokoi w Betera, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Betera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
An independent detached house sells in Bétera with a plot of 600 m2. Está completely reforme…
$392,682
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Willa w Betera, Hiszpania
Willa
Betera, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Luksusowa willa przed polami golfowymi w okolicy Bétera. Parter: otwarta kuchnia z widokiem …
$889,852
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Dom 6 pokojów w Betera, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Betera, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Willa w Betera ID V335
$1,95M
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Dom 5 pokojów w Betera, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Betera, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Dom w Betera ID V344
$655,848
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