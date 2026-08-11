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Domy na sprzedaż w Elx Elche, Hiszpania

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wille
21
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3
33 obiekty total found
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Willa przy wybrzeżu plaży El Pinet!Cel willi w kompleksie mieszkalnym znajduje się na plaży …
$698,299
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Położony w uroczym mieście Elche, ta ekskluzywna kolekcja pięciu domów jednorodzinnych oferu…
Cena na zgłoszenie
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
New Semi-Detached Villas by the Sea in La Marina - El Pinet Beach Exclusive Mediterranean L…
$538,554
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Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
W sprzedaży, duża willa z basenem w LA HOYA, zaledwie 4 km. de La Marina, dystrybuowane na 2…
$495,898
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
VILLA TO THE OUSTE OUSTE PINET STRANDS! Willa w dzielnicy mieszkalnej na plaży Pinet, obok …
$677,765
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Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
A 200 m2 CHALET PUPENDO, położony na drodze od Elche do Santa Pola, więc ma doskonałą i dobr…
$543,126
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
New Semi-Detached Villas by the Sea in La Marina - El Pinet Beach Exclusive Mediter…
$532,498
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Dom 6 pokojów w la Marina, Hiszpania
Dom 6 pokojów
la Marina, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy nową willę od dewelopera w La Marina. Ta imponująca willa 290 m2 składa się z 5…
$708,161
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Nowe wille nad morzem w La Marina - El Pinetwyłączne życie śródziemnomorskie w pobliżu plaży…
$533,268
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Luxury villas near the beach on the Costa Blanca Welcome to an exclusive promotion of luxur…
$622,373
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Szeregowiec 3 pokoi w la Marina, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
la Marina, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
Kompleks znajduje się w prowincji Alicante, w malowniczej okolicy La Marina, w uprzywilejowa…
$530,532
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Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Luksusowa willa z 7,000 m2 Plaża znajduje się 6 km od plaży i 9 km. z Alicante City Zredukow…
$1,62M
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Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 161 m²
Opis przedmiotu: Wprowadzając kompleks mieszkalny w Monforte del Cid, który oferuje siedemdz…
$308,267
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Zaledwie 800 metrów od Pine Beach znajduje się 12 jednoosobowych willi zbudowanych w nowocze…
$703,112
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Dom 3 pokoi w la Marina, Hiszpania
Dom 3 pokoi
la Marina, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Położony w prowincji Alicante, w malowniczej okolicy La Marina, domy te znajdują się w uprzy…
$687,726
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Dom 6 pokojów w la Marina, Hiszpania
Dom 6 pokojów
la Marina, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 3
Prezentujemy nową willę od dewelopera w La Marina. Mieszkając w tej pierwszej klasy nierucho…
$1,14M
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Szeregowiec w la Marina, Hiszpania
Szeregowiec
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
Ten kompleks mieszkalny znajduje się w miejscowości Elche i oferuje ekskluzywną kolekcję kam…
$529,290
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Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Dom z 4 sypialniami w Crevillente o powierzchni 7.000 m2. Do renowacji Finca w Crevillente z…
$813,825
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Zaledwie 800 metrów od Pine Beach znajduje się 12 jednoosobowych willi zbudowanych w nowocze…
$693,175
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bungalow blisko morza w La Marina, Costa Blanca - AS119345 2 sypialnie, 1 łazienka. Powierzc…
$754,284
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Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Willa jest sprzedawana w okolicy Buenos Aires, Elche pedanias. Obiekt ma powierzchnię 130 m …
$649,390
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Dom 5 pokojów w la Marina, Hiszpania
Dom 5 pokojów
la Marina, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 3
Prezentujemy nową willę od dewelopera w La Marina. Mieszkając w tej pierwszej klasy nierucho…
$1,10M
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
VILLA TO THE OUSTE OUSTE PINET STRANDS! Willa w dzielnicy mieszkalnej na plaży Pinet, obok m…
$677,765
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Dom w la Marina, Hiszpania
Dom
la Marina, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Luksusowe wille Blisko plaży w Costa BlancaWelcome do ekskluzywnej promocji luksusowych will…
$622,373
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Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Willa w Elche
$544,936
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Dom 4 pokoi w la Marina, Hiszpania
Dom 4 pokoi
la Marina, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom w La marina ID 72138
$733,621
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Szeregowiec w Elx Elche, Hiszpania
Szeregowiec
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Centennial house in Elche, facing East, can be built under + 5 floors, there is currently a …
$199,176
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Dom 4 pokoi w Elx Elche, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Elx Elche, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Hacienda w Elche ID 15042
$1,86M
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
The villa with a mesonette is designed and built to the highest standards using genuine Span…
$376,454
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Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Villas for sale in El Pinet, Elche, Costa Blanca A private residential complex made up of 12…
$583,392
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Parametry nieruchomości w Elx Elche, Hiszpania

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