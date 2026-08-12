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Rezydencje na sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

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3 obiekty total found
Rezydencja 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Rezydencja 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️➡️+ 60 кв.➡️🏚💶 Стои▶️ ➖➖Аотариус
$637,675
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Rezydencja 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Rezydencja 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Dobra niezależna willa o powierzchni 250 m² i 790 m², 4 pokoje dwuosobowe, 2 łazienki, 2 toa…
$845,892
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Rezydencja 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Rezydencja 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Dobra niezależna willa z 3 sypialniami, 2 łazienkami, amerykańską kuchnią, szafkami, umeblow…
$336,188
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Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

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