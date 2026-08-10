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Domy na sprzedaż w Gandia, Hiszpania

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wille
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7 obiektów total found
Willa w Gandia, Hiszpania
Willa
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Perfect house in Grao and Playa de Gandia. Ideal house to live, spend holidays and rent. Ent…
$319,595
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Willa w Gandia, Hiszpania
Willa
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 751 m²
Luksusowy dwór z basenem i garażem jest na sprzedaż w urbanizacji w pobliżu centrum miasta i…
$948,917
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Szeregowiec w Gandia, Hiszpania
Szeregowiec
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Powierzchnia 164 m2. Działka 146 m2. Kamienica ma 2 piętra, a także garaż i 2 patio. Reformo…
$92,180
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TekceTekce
Willa w Gandia, Hiszpania
Willa
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Perfect house in Grao and Playa de Gandia. Ideal house to live, spend holidays and rent. Ent…
$422,946
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Willa w Gandia, Hiszpania
Willa
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Szerokie miasto z panoramą negocjacji & # 225; micas w Moncie i # 241; a, w 5 minutach centr…
$274,954
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Dom 5 pokojów w Gandia, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Gandia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Dom w Gandia ID 2103121MAX
$359,846
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Willa w Gandia, Hiszpania
Willa
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 340 m²
NISKIE ZROBIONE. DOBRE SZANSA.! Chwalę 330 domków m2. Znajduje się między drzewami pomarańc…
$469,922
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