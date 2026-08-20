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Domy na sprzedaż w el Camp de Turia, Hiszpania

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Betera
9
lEliana
8
la Pobla de Vallbona
4
Riba roja de Turia
4
30 obiektów total found
Willa w la Pobla de Vallbona, Hiszpania
Willa
la Pobla de Vallbona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Se vende este magnífico chalet de lujo situado en La pobla de Vallbona a tan solo 20 minutos…
$549,909
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Willa w la Pobla de Vallbona, Hiszpania
Willa
la Pobla de Vallbona, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
Bright villa for sale is situated in a residential complex of Monte Colorado (La Pobla de Va…
$465,923
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Dom 5 pokojów w Betera, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Betera, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Willa w Betera ID V284
$985,513
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w lEliana, Hiszpania
Willa
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
For sale 2-storey private house 320 m² on a plot of 830 m². On the ground floor there is a g…
$322,946
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Dom 11 pokojów w Riba roja de Turia, Hiszpania
Dom 11 pokojów
Riba roja de Turia, Hiszpania
Pokoje 11
Sypialnie 10
Liczba łazienek 4
Dom w Riba - Roja de Turia ID V337
$643,079
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Willa w Betera, Hiszpania
Willa
Betera, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Luksusowa willa przed polami golfowymi w okolicy Bétera. Parter: otwarta kuchnia z widokiem …
$889,852
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TekceTekce
Dom 6 pokojów w Naquera Naquera, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Naquera Naquera, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Willa w Naquera ID V211
$1,74M
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Szeregowiec w Betera, Hiszpania
Szeregowiec
Betera, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 273 m²
Spacious and comfortable penthouse- duplex overlooking the golf course in one of the quietes…
$269,955
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Dom 5 pokojów w Betera, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Betera, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Dom w Betera ID V344
$655,848
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Dom 6 pokojów w Betera, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Betera, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Willa w Betera ID V335
$1,95M
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Dom 5 pokojów w lEliana, Hiszpania
Dom 5 pokojów
lEliana, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Dom w L'Eliana ID V087
$1,15M
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Dom 8 pokojów w Riba roja de Turia, Hiszpania
Dom 8 pokojów
Riba roja de Turia, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Willa w Riba - Roja de Turia ID v357
$1,10M
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Willa w Betera, Hiszpania
Willa
Betera, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 700 m²
Villa located in Mas Waitress, Betera-Valencia. consists of 700m2 distributed over 3 floors…
$469,922
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Willa w lEliana, Hiszpania
Willa
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 780 m²
Luksusowy domek w Elianie o powierzchni 780 m2, w pobliżu lotniska w Walencji i przystanku m…
$2,02M
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Willa w Riba roja de Turia, Hiszpania
Willa
Riba roja de Turia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 351 m²
SALE OR RENT WITH RIGHT TO PURCHASE A detached villa in the urbanization Parque Montealcedo,…
$269,955
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Willa w la Pobla de Vallbona, Hiszpania
Willa
la Pobla de Vallbona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Willa z nowoczesnym miejscem w prestiżowej urbanizacji na przedmieściach Walencji ( Pobla de…
$309,949
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Willa w Riba roja de Turia, Hiszpania
Willa
Riba roja de Turia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Willa w ekskluzywnej urbanizacji na obrzeżach Walencji. Willa z prywatnym ogrodem i basenem.…
$367,939
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Szeregowiec w la Pobla de Vallbona, Hiszpania
Szeregowiec
la Pobla de Vallbona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Ładny dom o trzech wysokościach mieści się w Pobla De Vallbona - Walencja Mieszkanie wolnos…
$205,966
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Dom 3 pokoi w Lliria, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Lliria, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Dom na sprzedaż w dzielnicy mieszkalnej w okolicy Llirii w pobliżu obszaru Sierra Calder & #…
$82,236
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Szeregowiec w lEliana, Hiszpania
Szeregowiec
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Housing development of single-family housings leaned, to release, in Eliana (Valencia).Las h…
$228,962
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Szeregowiec w lEliana, Hiszpania
Szeregowiec
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Housing development of single-family housings leaned to release, in Eliana (Valencia). Distr…
$228,962
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Dom 4 pokoi w lEliana, Hiszpania
Dom 4 pokoi
lEliana, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom w L'Eliana ID V147
$428,333
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Dom 3 pokoi w Betera, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Betera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
An independent detached house sells in Bétera with a plot of 600 m2. Está completely reforme…
$392,682
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Willa w Olocau, Hiszpania
Willa
Olocau, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Dom 250 m kw., położony w Olocau w obszarze chronionym przez Serra Calderona na działce 1280…
$169,972
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Dom 3 pokoi w Olocau, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Olocau, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Rustic style house in the unique Sierra Calderon Natural Park in Olokau, Valencia. Plot of …
$128,804
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Willa w lEliana, Hiszpania
Willa
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 474 m²
Villa in the exclusive urbanization. Year built: 2010. The best quality materials. New furni…
$1,04M
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Willa w Casinos, Hiszpania
Willa
Casinos, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 325 m²
Luxurious modern house in the city of Casinos, which is forty minutes from Valencia. This is…
$477,170
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Dom 8 pokojów w Betera, Hiszpania
Dom 8 pokojów
Betera, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Dom w Betera ID V369
$1,38M
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Dom 5 pokojów w Betera, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Betera, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Dom w Valencia ID v287
$719,692
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Willa w lEliana, Hiszpania
Willa
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
BEAUTIFUL HOUSE VERY NEAR THE PEOPLE AND ALL SERVICES. PLOT OF 1600 M2 WITH CONSOLIDATED GAR…
$539,910
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Typy nieruchomości w el Camp de Turia.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w el Camp de Turia, Hiszpania

z Taras
Tanie
Luksusowe
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