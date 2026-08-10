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Mieszkania na sprzedaż w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
647
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1 472 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
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Mieszkanie 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
4-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Nueva Andalucia. 4 łóżko · 2 wanna · 145 m ² zbudowany. …
$676,767
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Mieszkanie 3 pokoi w Ricmar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Trzypokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Elvirii. 3 łóżko · 2 wanna · 132 m ² zbudowany. Przeds…
$575,990
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Mieszkanie 3 pokoi w Ricmar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Trzypokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Elvirii. 3 łóżko · 2 wanna · 106 m ² zbudowany. Przeds…
$461,144
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 234 m²
2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Guadalmina Alta. 2 łóżko · 2 wanna · 234 m ² zbudowany. …
$802,230
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
Apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 3 wanna · 93 m ² zbudowa…
$725,712
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 4
Miejskie Zrównoważone Nieruchomości z Dużymi Tarasami w San Pedro w Marbelli Te nowe nieruch…
$542,090
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 397 m²
Penthouse z trzema sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 3 wanna · 397 m ² zb…
$2,02M
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Guadalmina Alta. 2 łóżko · 2 wanna · 85 m ² zbudowany. P…
$556,367
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Nueva Andalucía. 2 łóżko · 2 wanna · 88 m ² zbudowany. …
$514,309
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Mieszkanie 2 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Reserva de Marbella. 2 łóżko · 2 wanna · 100 m ² zbudow…
$414,389
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w La Campana. 3 łóżko · 2 wanna · 96 m ² zbudowany. Przeds…
$541,974
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Mieszkanie 3 pokoi w Ricmar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w Elvirii. 3 łóżko · 3 wanna · 137 m ² zbudowany…
$473,258
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Nueva Andalucía. 2 łóżko · 2 wanna · 113 m ² zbudowany.…
$686,801
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w San Pedro de Alcántara. 3 łóżko · 1 wanna · 77 m ² zbudo…
$271,258
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 2 łóżko · 2 wanna · 104 m ² zbudow…
$865,716
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
4-pokojowe mieszkanie na parterze w Los Monteros. 4 łóżko · 3 wanna · 186 m ² zbudowany. Prz…
$3,62M
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Nueva Andalucía. 2 łóżko · 2 wanna · 154 m ² zbudowany.…
$1,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ricmar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w Elvirii. 3 łóżko · 3 wanna · 177 m ² zbudowany…
$1,26M
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Mieszkanie 2 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Los Monteros. 2 łóżko · 2 wanna · 140 m ² zbudowany…
$2,60M
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w San Pedro de Alcántara. 2 łóżko · 2 wanna · 88 m ² …
$600,990
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Mieszkanie 5 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 361 m²
Penthouse z 5 sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 5 łóżko · 4 wanna · 361 m ² zbudowa…
$3,76M
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Mieszkanie 2 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Apartament 2-pokojowe parter na sprzedaż w Los Monteros. 2 łóżko · 2 wanna · 88 m ² zbudowan…
$1,60M
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w La Dama de Noche- La Alzambra. 2 łóżko · 2 wanna · 84 m…
$520,129
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Nueva Andalucía. 2 łóżko · 2 wanna · 110 m ² zbudowany.…
$547,740
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 3 wanna · 270 m ² zbudowany. …
$1,90M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Penthouse z trzema sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 2 wanna · 240 m ² zb…
$1,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Penthouse z trzema sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 2 wanna · 109 m ² zb…
$945,572
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Mieszkanie 3 pokoi w Ricmar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
3-pokojowe mieszkanie na parterze na sprzedaż w Elvirii. 3 łóżko · 2 wanna · 133 m ² zbudowa…
$425,932
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 2 wanna · 115 m ² zbudowany. …
$676,168
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Nueva Andalucía. 2 łóżko · 2 wanna · 115 m ² zbudowany.…
$918,895
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Typy nieruchomości w Marbella.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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