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Mieszkania na sprzedaż w Wspólnota Madrytu, Hiszpania

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Madryt
197
Alcobendas
7
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207 obiektów total found
Mieszkanie w Aranjuez, Hiszpania
Mieszkanie
Aranjuez, Hiszpania
$260,044
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 66 m²
Ten apartament wykończony zewnętrznie znajduje się w samym sercu Prosperidad i oferuje dosko…
$645,486
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Mieszkanie 4 pokoi w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
This elegant corner townhouse in El Soto de la Moralejar is located in a private residential…
$1,50M
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Mieszkanie 4 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 157 m²
Ta nieruchomość, pierwsza w naszej ekskluzywnej kolekcji, uosabia unikalny charakter, światł…
$3,85M
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Mieszkanie 5 pokojów w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 411 m²
This stunning 411m² townhouse spans three levels and perfectly combines timeless design, hig…
$1,85M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
This 134 m2 interior apartment is located on the fourth floor of a building dating from 1950…
$1,85M
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Położony w samym sercu Chambury, jednej z najbardziej charakterystycznych i tradycyjnych dzi…
$1,00M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
This magnificent duplex, located on the third floor of a modern and elegant building in one …
$1,68M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Apartment on the 4th floor in a building built in 1928 with elevator and concierge, located …
$756,553
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 142 m²
Położony na ósmym piętrze reprezentatywnego budynku na Paseo de la Castellana, to 142 m kw m…
$1,47M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
This furnished apartment is located on the second floor of a classic 1950s building with ele…
$1,49M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Ground floor apartment in the Arapiles area of Chamberi, Madrid. Area 60 m² (cadastral …
$639,981
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Renovated apartment of 50 m² in the Lista area of Madrid. Ground floor, building built …
$734,404
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Ten dom w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Madrytu jest idealnym połączeniem nowoc…
$972,924
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Mieszkanie 5 pokojów w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 235 m²
This residence is located on the second floor of a building built in 1957, built in the Sala…
$3,97M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Located on the ground floor of a well-maintained 1983 building with a lift and concierge ser…
$1,41M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Ten nowo wyremontowany apartament znajduje się w prestiżowej dzielnicy Lista, w popularnej o…
$1,42M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 217 m²
This impressive ground floor apartment is located in a private residential complex in La Mor…
$1,56M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Located at: Nunez de Balboa, 57, Recoletos-Salamanca district, Madrid. Apartment area: is…
$2,17M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Apartment on the second floor in a building built in 1928 with an elevator and concierge. …
$791,525
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Mieszkanie 3 pokoi w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
This stunning corner townhouse in El Soto de la Moraleja is an ideal home for families. It i…
$1,45M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Ten jasny apartament z oknami na wschód znajduje się na piątym piętrze budynku windy w popul…
$1,28M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
This apartment, located on Calle Alcalde Sainz de Baranda in the Retirona district of Ibiza,…
$1,36M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Ta nieruchomość o powierzchni 84 m2 (według katastru) znajduje się w klasycznym budynku w je…
$1,07M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Elegancja i światło w sercu MadrytuW jednym z najbardziej uprzywilejowanych obszarów w centr…
$1,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
This cadastral apartment of 161 m2 is located on the second floor of a building built in 196…
$2,39M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 86 m²
Apartment of 142 sq.m., located in the List area of ​​Madrid's Salamanca quarter. Located…
$2,07M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
This townhouse with an area of 250 m² with the possibility of expansion is located in a conv…
$1,84M
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Mieszkanie 2 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
Ten apartament o powierzchni około 118 m2 jest całkowicie odnowiony i wyposażony w nowoczesn…
$1,16M
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Mieszkanie 3 pokoi w Madryt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Madryt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
This apartment is located on Calle Alcantara, in the Lista district of Madrid, in the Salama…
$1,74M
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Typy nieruchomości w Wspólnota Madrytu.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Wspólnota Madrytu, Hiszpania

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