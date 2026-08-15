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Mieszkania na sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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Murcia
107
Los Alcazares
566
San Pedro del Pinatar
404
Torre-Pacheco
205
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2 051 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los Alcazares Exclusive Residential De…
$414,211
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w jednej z najbardziej wysuniętych części Lo…
$415,269
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los AlcazaresExclusive Residential Deve…
$490,362
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los Alcazares Exclusive Residential De…
$414,211
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$490,480
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w jednej z najbardziej wysuniętych części Lo…
$415,269
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w jednej z najbardziej wysuniętych części Lo…
$438,404
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Penthouse 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w jednej z najbardziej wysuniętych części Lo…
$491,614
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$460,474
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w jednym z najbardziej popularnych dzielnic …
$392,134
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los Alcazares Exclusive Reside…
$552,667
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w jednej z najbardziej wysuniętych części Lo…
$554,078
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$552,799
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$414,311
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los AlcazaresExclusive Residential Deve…
$552,667
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$402,770
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los Alcazares Exclusive Reside…
$414,211
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$437,392
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$490,480
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$391,230
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Mieszkanie 2 pokoi w Kartagena, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Kartagena, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Te ekskluzywne kamienice nowej budowy znajdują się w La Afrihia, w gminie Cartagena, zaledwi…
$317,050
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los Alcazares Exclusive Reside…
$437,287
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los Alcazares Exclusive Reside…
$490,362
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los Alcazares Exclusive Reside…
$414,211
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$552,799
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los Alcazares Exclusive Residential De…
$391,136
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los Alcazares Exclusive Residential De…
$437,287
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$414,311
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los Alcazares Exclusive Reside…
$391,136
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$414,311
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Typy nieruchomości w Murcja.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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