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Mieszkania na sprzedaż w Malaga, Hiszpania

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Marbella
1466
Estepona
1314
San Pedro Alcantara
644
Fuengirola
467
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6 187 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
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Mieszkanie 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
4-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Nueva Andalucia. 4 łóżko · 2 wanna · 145 m ² zbudowany. …
$676,767
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Mieszkanie 2 pokoi w Manilva, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Manilva, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Manilva. 2 łóżko · 2 wanna · 109 m ² zbudowany. Przedst…
$402,445
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Mieszkanie 2 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Higueron. 2 łóżko · 2 wanna · 88 m ² zbudowany. Przedst…
$739,680
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Mieszkanie 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Torrequebrada. 3 łóżko · 2 wanna · 175 m ² zbudowany. Pr…
$559,993
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Mieszkanie 1 pokój w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
1-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Benahavís. 1 łóżko · 1 wanna · 75 m ² zbudowany. Przedst…
$330,222
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Mieszkanie 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w Benalmadena Pueblo. 3 łóżko · 2 wanna · 130 m ² zbu…
$460,695
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Mieszkanie 2 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Los Boliches. 2 łóżko · 1 wanna · 60 m ² zbudowany.…
$288,656
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Mieszkanie 2 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Los Boliches. 2 łóżko · 1 wanna · 59 m ² zbudowany. Prze…
$358,283
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Mieszkanie 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$654,672
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Mieszkanie 3 pokoi w Manilva, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Manilva, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w Manilva. 3 łóżko · 2 wanna · 130 m ² zbudowany…
$456,521
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Mieszkanie 1 pokój w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
1-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Calahonda. 1 łóżko · 1 wanna · 69 m ² zbudowany. Przedst…
$299,048
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Mieszkanie 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w Benalmadena Pueblo. 3 łóżko · 2 wanna · 130 m ² zbu…
$460,695
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Mieszkanie 2 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Benahavís. 2 łóżko · 2 wanna · 62 m ² zbudowany. Pr…
$264,942
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 397 m²
Penthouse z trzema sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 3 wanna · 397 m ² zb…
$2,02M
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Mieszkanie 3 pokoi w Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w Alhaurín el Grande. 3 łóżko · 2 wanna · 124 m …
$402,964
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Mieszkanie 1 pokój w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
1-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Calahonda. 1 łóżko · 1 wanna · 46 m ² zbudowany. Przedst…
$357,127
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Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$557,683
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Mieszkanie 3 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Trzypokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Benahavís. 3 łóżko · 2 wanna · 128 m ² zbudowany. Prze…
$530,532
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Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Riviera del Sol. 2 łóżko · 1 wanna · 72 m ² zbudowany. P…
$386,799
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Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Calahonda. 2 łóżko · 2 wanna · 77 m ² zbudowany. Przeds…
$440,376
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Mieszkanie 3 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 202 m²
Apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w Benahavís. 3 łóżko · 1 wanna · 202 m ² zbudowany. P…
$386,799
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Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w El Chaparral. 2 łóżko · 1 wanna · 62 m ² zbudowany. Prz…
$340,946
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Mieszkanie 2 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Estepona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Selwo. 2 łóżko · 2 wanna · 92 m ² zbudowany. Przedstawi…
$415,465
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Mieszkanie 1 pokój w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
1-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w La Carihuela. 1 łóżko · 1 wanna · 83 m ² zbudowany. Prze…
$340,614
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Mieszkanie 2 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Benalmadena Costa. 2 łóżko · 2 wanna · 81 m ² zbudowany.…
$807,934
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Mieszkanie 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w El Chaparral. 3 łóżko · 2 wanna · 95 m ² zbudowany. Prze…
$807,934
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w La Campana. 3 łóżko · 2 wanna · 96 m ² zbudowany. Przeds…
$541,974
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Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty przy Polu Golfowym z Dużymi Tarasami w Mijas Apartamenty znajdują się w bardzo p…
$737,369
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Trzypokojowe dwupoziomowe na sprzedaż w Marbella - Puerto Banus. 3 łóżko · 3 wanna · 275 m ²…
$3,69M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 155 m²
Penthouse z 4 sypialniami na sprzedaż w Mijas Golf. 4 łóżko · 4 wanna · 155 m ² zbudowany. P…
$635,655
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Typy nieruchomości w Malaga.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Malaga, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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