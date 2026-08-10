Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Katalonia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

;
Barcelona
140
Girona
66
Lloret de Mar
23
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
321 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: W prestiżowym kompleksie mieszkalnym Las Filipinas oferujemy starannie dobr…
$323,110
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Exclusive penthouse in Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona.Ten imponujący penthouse p…
$1,03M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Apartament w nowym kompleksie mieszkalnym w budowie w elitarnej dzielnicy Sarria - Sant Gerv…
$1,17M
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Światło, przestrzeń i harmonia z naturąTen kompleks mieszkalny oferuje nowoczesną przestrzeń…
$457,708
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Apartament w Nou de la Rambla, 128, Barcelona. Jasny apartament 3-sypialnia i 1-łazienka, po…
$445,972
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 6 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Odnowiony apartament na sprzedaż w Pedralbes!Położony na trzecim piętrze z windą, w jednym z…
$3,29M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Opis terenu: Oferujemy nowoczesne mieszkanie nad morzem w nowym kompleksie mieszkalnym Petun…
$350,511
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 5 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 255 m²
Jeśli jesteś chętny i zdolny do inwestowania w długowieczność i dobrobyt dla siebie i swojej…
$2,90M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Apartament z widokiem na morze i miasto w jednym z najlepszych kompleksów Diagonal Mar - Ill…
$1,53M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Apartament w dzielnicy Eixample w Barcelonie. Położony w starym budynku w stylu Barcelony, j…
$1,29M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Apartament w obszarze Fenals Lloret de Mar.Położony w cichej lokalizacji z widokiem na ogród…
$451,840
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sant Cugat del Valles, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Cugat del Valles, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
Apartment- duplex w Sant Cugat de Bayes. Powierzchnia całkowita wynosi 121 metrów kwadratowy…
$668,958
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$888,765
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 4 pokoi w Torre Valentina, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torre Valentina, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Przestronny apartament z widokiem na morze w Sant Antonio de Calonge, zaledwie kilka minut o…
$768,497
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 69 m²
São Boi de Llobregat, położony zaledwie 15 km od centrum Barcelony i 6 km od lotniska El Pra…
$489,700
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 147 m²
Opis terenu: Oferujemy ekskluzywne apartamenty nad morzem w dzielnicy mieszkalnej Mar de Pul…
$300,275
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Apartament jest w doskonałym stanie w elitarnej dzielnicy Pedralbes w Barcelonie. Ostatni pr…
$1,46M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 223 m²
Atico duplex z widokiem na morze i miasto w jednym z najlepszych kompleksów dzielnicy Diagon…
$2,93M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$473,238
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 82 m²
W centrum Barcelony, kilka kroków od Paseo de Gracia i otoczony urokiem dzielnicy Eixample, …
$727,639
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$923,367
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Nowy kompleks mieszkalny 15 apartamentów w dzielnicy San Andreu. Różne układy obejmują od je…
$643,632
Zostaw prośbę
Mieszkanie 7 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 7 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 355 m²
Atiko w elitarnej dzielnicy Sant Gervasi- Galvan miasta Barcelona. Budynek słynnego architek…
$2,52M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$691,637
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Położony na odnowionej i ekskluzywnej ulicy dla pieszych Concel de Sainte, zaledwie jedną pr…
$2,72M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 4/5
Apartamenty w Pobliżu Passeig de Gràcia i Budynków Gaudiego w Barcelonie Dzielnica Eixample …
$993,329
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Castellbisbal, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Castellbisbal, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 115 m²
Apartament w Castelbisbal w prowincji Barcelona. Całkowita powierzchnia 115 metrów kwadratow…
$286,709
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
Opis terenu: W popularnej dzielnicy Playa Flamenca, w samym sercu Orihuela Costa, powstaje n…
$561,160
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Cubelles, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cubelles, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Ten kompleks mieszkalny jest tworzony z naciskiem na komfort i przyjazność dla środowiska, e…
$504,221
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Apartament z tarasem w Finca Regia w okolicy Sant Gervasi - Galvany.Apartament na sprzedaż z…
$1,39M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Katalonia.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się